哪些夜市美食最易胖？營養師建議少吃炸皮羹湯醬料

想減重難戒夜市美食？少吃炸物羹湯高熱量地雷
體重過重容易對健康造成各種傷害，甚至會增加新冠病毒等感染重症風險。國人愛逛夜市、愛吃美食，如何在美食與體重控制之間取得平衡？營養師提醒，想要減重的民眾只要做好食物份量與種類選擇，一樣可以享受夜市美食。
黃君聖營養師指出，挑選夜市食物時首先要注意烹調方式，油炸食物因為油溫高，較易產生有害物質。選擇適當的烹調方式可以降低熱量攝取，例如滷、蒸的食物熱量較低，相對來講比較健康。另外，油炸物的表皮多為油脂熱量高，國人愛吃炸雞排，減重時炸皮建議不要全部吃光，可減少熱量攝取。
夜市美食中有些屬於隱藏的高熱量殺手，選擇上也要注意。黃君聖指出，最要注意的是加工食物，由於額外添加油、鹽、糖，造成熱量上升，比如點滷味時的加工餃類。另一個隱藏的熱量來源是湯汁，如三鮮羹、肉羹湯，多用太白粉勾芡烹調，容易吸附油脂，隱含熱量自然偏高。
醬料高油高鹽高糖宜減量 這樣吃夜市美食營養均衡
另一個國人常吃的夜市美食麻辣鴨血，黃君聖說明，鴨血本身熱量低，100公克約只有20至30大卡，但是湯汁本身熱量高，建議正在減重的人不要將湯全部喝完。此外，醬料的攝取也要注意。黃君聖指出，醬料大多為高油、高鹽、高糖製品，包括千島醬、美乃滋、沙茶醬等。減半餐點中的醬料，熱量可少50至80大卡，就能避免吃下過多熱量。
黃君聖提醒，逛夜市吃小吃美食時，仍可搭配主食類、蛋白質、蔬菜類均衡攝取。可盡量選擇均衡飲食，像是潤餅、關東煮、滷味、鹹水雞作為搭配，較容易達成營養均衡，有肉有菜也不會太過於油膩。營養師說明，即便是正在瘦身的民眾，只要聰明選擇食物種類和份量，一樣能享受夜市美食。
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。