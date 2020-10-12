台鈴 eReady 響應萬聖節推彩繪車，月底前試乘抽家電

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台鈴 eReady 響應萬聖節推彩繪車，月底前試乘抽家電

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-10-12 22:55:01

台鈴 eReady 響應萬聖節推彩繪車，月底前試乘抽家電
▲ 台鈴 eReady 響應萬聖節推彩繪車，月底前試乘抽家電
一年一度的萬聖節即將到來，台鈴eReady 即將在 10 月 12 日至 31 日獻上萬聖節主題企劃，邀請全台消費者至 eReady 展間體驗「新美好移動體驗」。
eReadyFun 萬聖彩繪車。
eReadyFun 萬聖彩繪車。
台鈴 eReady 自八月發表以來，全台灣九大門市據點已經陸續營運，而每間門市所提供的 eReadyFun 試乘體驗，由領航員帶領消費者在安排好的區域路線中體驗靈巧操控、省力中柱、座椅設計與人體工學。
eReady 新莊思源店開幕。
eReady 新莊思源店開幕。
eReady 汐止康寧店開幕。
eReady 汐止康寧店開幕。
期間限定 eReadyFun 蜘蛛南瓜彩繪車門市同步登場

台鈴 eReady 智慧雙輪電動車於 10/12-10/31 於全台門市舉辦展間萬聖企劃，特別呈現可愛萬聖主題、獨家打造 eReadyFun 蜘蛛南瓜彩繪車。活動辦法如下∶

  1. Show 出你的搞怪裝扮與 eReadyFun 彩繪車合照 
  2. 打卡所在展間資訊
  3. Hashtag 指定內容: #eReadyFun、#新美好移動體驗、#trickortreat、#展間Fun膽玩
  4. 完成拍照即可獲得紋身貼紙、節慶糖果 
  ※ 活動期間也歡迎團體預約 Trick or Treat 活動拜訪，詳情請洽各門。

eReady 展間萬聖主題牆。
eReady 展間萬聖主題牆。
eReady 展間萬聖櫥窗。
eReady 展間萬聖櫥窗。
新莊思源店、汐止康寧店正式開幕 10 月底試乘可抽精品小家電

台鈴 eReady 門市陸續到位，新莊思源店、及汐止康寧店經過十多個月的密集籌畫及試營運準備，終於選在雙十國慶假期間進行開幕剪綵。同時，為歡慶兩大門市正式入列，eReady 北部所有門市店長更直奔總統府國慶升旗典禮，騎乘 eReadyFun 快閃兜風慶祝。

即日起，消費者前往全台門市試乘，或是購車完成領牌交車手續者，就有機會獲得家電，iRobot Roomba e5家用掃地機器人（市價 19,999 元）、iRobot Roomba 678+Braava Jet 240 掃拖地機器人（市價 12,880 元）與 Blueair 空氣清淨機（市價 6,990 元）。

eReady 歡慶雙十國慶。
eReady 歡慶雙十國慶。
eReadyFun 上市好評加碼，購車享安心移動組 + 666車險

即日起至 10/31（六），於 eReady 門市預購或購買 eReadyFun 即送安心移動套組：

  • eReady 時尚造型安全帽（乙頂）市價 1,200 元
  • eReady 智慧鑰匙卡套（乙個）市價 500 元
另外提供 666 車險一年期全方位保險：6 萬限額車碰車 + 6 萬火險 + 6 萬失竊
（此方案須搭配分期購車）安心移動套組數量有限，贈完為止。
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