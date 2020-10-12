▲ 台鈴 eReady 響應萬聖節推彩繪車，月底前試乘抽家電

台鈴 eReady 自八月發表以來，全台灣九大門市據點已經陸續營運，而每間門市所提供的 eReadyFun 試乘體驗，由領航員帶領消費者在安排好的區域路線中體驗靈巧操控、省力中柱、座椅設計與人體工學。
期間限定 eReadyFun 蜘蛛南瓜彩繪車門市同步登場
台鈴 eReady 智慧雙輪電動車於 10/12-10/31 於全台門市舉辦展間萬聖企劃，特別呈現可愛萬聖主題、獨家打造 eReadyFun 蜘蛛南瓜彩繪車。活動辦法如下∶
- Show 出你的搞怪裝扮與 eReadyFun 彩繪車合照
- 打卡所在展間資訊
- Hashtag 指定內容: #eReadyFun、#新美好移動體驗、#trickortreat、#展間Fun膽玩
- 完成拍照即可獲得紋身貼紙、節慶糖果
新莊思源店、汐止康寧店正式開幕 10 月底試乘可抽精品小家電
台鈴 eReady 門市陸續到位，新莊思源店、及汐止康寧店經過十多個月的密集籌畫及試營運準備，終於選在雙十國慶假期間進行開幕剪綵。同時，為歡慶兩大門市正式入列，eReady 北部所有門市店長更直奔總統府國慶升旗典禮，騎乘 eReadyFun 快閃兜風慶祝。
即日起，消費者前往全台門市試乘，或是購車完成領牌交車手續者，就有機會獲得家電，iRobot Roomba e5家用掃地機器人（市價 19,999 元）、iRobot Roomba 678+Braava Jet 240 掃拖地機器人（市價 12,880 元）與 Blueair 空氣清淨機（市價 6,990 元）。
eReadyFun 上市好評加碼，購車享安心移動組 + 666車險
即日起至 10/31（六），於 eReady 門市預購或購買 eReadyFun 即送安心移動套組：
- eReady 時尚造型安全帽（乙頂）市價 1,200 元
- eReady 智慧鑰匙卡套（乙個）市價 500 元
（此方案須搭配分期購車）安心移動套組數量有限，贈完為止。