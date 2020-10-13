2020 J.D. Power 科技體驗調查，Volvo 高分奪冠

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2020 J.D. Power 科技體驗調查，Volvo 高分奪冠

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calendar_today2020-10-13 16:55:01

2020 J.D. Power 科技體驗調查，Volvo 高分奪冠
▲ 2020 J.D. Power 科技體驗調查，Volvo 高分奪冠
根據最新公布的 2020 年北美 J.D. Power 科技體驗調查報告顯示，Volvo 在科技創新獲得最高分 617 分（車廠平均分數為 522 分）。J.D. Power 科技體驗調查報告邀請 82,527 位擁有 2020 年式新車超過 90 天的車主參與調查，將總數多達 34 種科技分為「便利性」、「自動化」、「能源與持續性」及「連網娛樂」四大類別，並以滿分 1,000 分進行評分。
根據日前公布的 2020 北美 J.D. Power 科技體驗調查報告（J.D. Power 2020 U.S. Tech Experience Index, TXI, Study）顯示，Volvo 拿下 2020 年汽車品牌創新科技最高分。
J.D. Power 科技體驗調查報告主要針對汽車品牌對於科技配備的採用程度、使用廣泛度、消費者喜愛程度、實際使用遇上問題機率等做為評分標準，並邀請 82,527 位擁有 2020 年式新車超過 90 天的車主參與調查，將總數多達 34 種科技分為「便利性」、「自動化」、「能源與持續性」及「連網娛樂」四大類別，滿分 1,000 分進行評分。Volvo 在 2020 年度評分中獲得 617 分，成為所有汽車品牌中創新科技最高分的車廠。J.D. Power 駕駛與人機介面互動研究執行總監 Kristin Kolodge 表示：「開發車輛必須搭載的科技配備是場永無止境的競賽。這些新科技仍是決定購買車輛的主要因素，然而對汽車製造商而言，提供車主直覺且可靠的功能更重要，使用者是否會使用或放棄使用該技術的體驗扮演至關重要的角色。」這項調查已進入第五年，並在 2020 年重新設計題庫，專門針對目前市場上首次應用的車載最先進技術進行調查。
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