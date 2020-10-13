▲ 2020 J.D. Power 科技體驗調查，Volvo 高分奪冠

根據日前公布的 2020 北美 J.D. Power 科技體驗調查報告（J.D. Power 2020 U.S. Tech Experience Index, TXI, Study）顯示，Volvo 拿下 2020 年汽車品牌創新科技最高分。
J.D. Power 科技體驗調查報告主要針對汽車品牌對於科技配備的採用程度、使用廣泛度、消費者喜愛程度、實際使用遇上問題機率等做為評分標準，並邀請 82,527 位擁有 2020 年式新車超過 90 天的車主參與調查，將總數多達 34 種科技分為「便利性」、「自動化」、「能源與持續性」及「連網娛樂」四大類別，滿分 1,000 分進行評分。Volvo 在 2020 年度評分中獲得 617 分，成為所有汽車品牌中創新科技最高分的車廠。J.D. Power 駕駛與人機介面互動研究執行總監 Kristin Kolodge 表示：「開發車輛必須搭載的科技配備是場永無止境的競賽。這些新科技仍是決定購買車輛的主要因素，然而對汽車製造商而言，提供車主直覺且可靠的功能更重要，使用者是否會使用或放棄使用該技術的體驗扮演至關重要的角色。」這項調查已進入第五年，並在 2020 年重新設計題庫，專門針對目前市場上首次應用的車載最先進技術進行調查。