存股族注意！8大公股行庫獲利大幅下修　這家少4成最慘

面對疫情衝擊、美國聯準會大幅降息、大型聯貸案進度停滯、海外授信踩雷案頻傳等狀況，大幅衝擊金融業各項業務收入；更何況公股銀行還得配合政府紓困方案加倍降息，今年獲利水準勢必面臨下修，而且幅度高達4成。過去公股行庫因有國家支持，股價、配息穩定，為存股投資人最愛，但如今受獲利水準大幅衰退衝擊，若投資人還想繼續操作金融股，勢必做好心理準備
利差息收都壓縮 還衰踩雷
根據銀行局與各金控自結數統計，整體本國銀行1~7月稅前損益為1964.08億元台幣，相較去年同期衰退逾13%，衰退幅度最大的幾乎都由公股銀行包辦。其中，台企銀、彰銀、華南銀前8月累計稅後損益較去年同期衰退逾3成，兆豐銀、台銀的獲利也較去年同期衰退2成以上。
細究起來，拖累公銀獲利表現的主因不盡相同。海外布局較積極的第一金、兆豐金，都因清理海外授信呆帳加上金融商品跌價損失而影響獲利。華銀則是提列美國飯店與寶德能源授信案的呆帳，使得1~8月獲利衰退超過3成。獲利較集中於中小企業放款的台企銀、彰銀、合庫銀，以及仰賴金融利差操作的台銀，不但利差空間遭到壓縮，還須增提備抵呆帳，全年獲利都難樂觀。
一位行庫主管透露，相較之下，聯準會和央行的降息，使得美債息收與操作可轉讓定存單（NCD）的利差收入大減，其衝擊恐怕會比配合政府紓困還嚴重。因此第3季起，財政部即已允許8大公股行庫在勞資雙方共識下，可下修獲利目標。
其中，台企銀因客戶以中小企業為主，在此波疫情中受創最重，逾放比最高拉至0.48%，也須增提備抵呆帳；此外，又因淨利差大降，保險新規上路等因素，重創財務操作與財管手續費收入，雖然下半年宣示擴大放款，但調整收益結構仍需時間發酵。
台企銀董事長黃博怡表示，疫情重擊全球，銀行犧牲部分獲利協助產業度過難關，是公股行庫應該承擔的責任。台灣很幸運，科技和經濟持續成長，但很多傳產和中小企業其實很辛苦，金融業就是要在此時挺身而出。
獲利衰退之外，為了大股東財政部明年能順利編列預算，公股行庫的繳庫壓力有增無減。根據江永昌提供的資料，編定兆豐金和合庫金明年要上繳的股息紅利，都比今年增加4億餘元，第一金、華南金、合庫金和台企銀，也都比今年增加約千萬元，在在壓縮公股獲利空間。
京城銀大黑馬 獲利增8成
民營銀行雖也受疫情影響，但獲利表現卻相對平穩。海內外放款業務量較大的中信銀、玉山銀、北富銀，前8月稅後損益衰退幅度約在13~15%之間。未來能否回到全年正成長，仍須視疫情變化而定。
值得注意的是，在哀鴻遍野中，京城銀行竟能異軍突起，累計前8月獲利較去年增加8成以上，主要歸功於董事長戴誠志優異的股債操作。京城銀在月前的法說會上表示，該行投資積極高出低進，標的包括台股與海外債券，7月投資評價與實現利益帶動獲利創今年單月新高，明年股息分配至少1.5元起跳。
新光銀表現也不俗，今年前8月獲利較去年同期成長逾20%。根據新光金法說會資料，新光銀行財富管理以基金及海外有價證券為主，因此受保險新制衝擊較輕，手續費收入較去年同期增加3%，逾放比及呆帳覆蓋率也優於同業平均，因而繳出亮眼成績單。