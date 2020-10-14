NBA／等不及準備衛冕 湖人用2年520萬美元留下冠軍控衛
NBA／等不及準備衛冕 湖人用2年520萬美元留下冠軍控衛
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-14 08:12:05
根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，剛剛奪下2020年NBA總冠軍的湖人，在季後馬上和大功臣Rajon Rondo達成一份2年的續約協議，為下一個賽季衛冕做準備。
Rondo今年賽季雖曾因傷所苦，但他苦練外線，在季後賽爆發，成為球隊第2個穩定的組織點，場均可貢獻8.9分、6.6助攻、4.3籃板、1.4抄截，幫助湖人打出流暢的全場進攻。因此在季後，湖人也打算盡早留下這位34歲的傑出控衛，雙方已2年520萬美元的底薪達成續約協議，2020-21賽季Rondo也確定會繼續披上紫金戰袍。而除了Rondo之外，Anthony Davis、Kentavious Caldwell-Pope、Avery Bradley、JaVale McGee、Dwight Howard、Markieff Morris等人都有可能投身自由市場，是否能將這些好手留下，就考驗著湖人管理層的手腕了。