股價跌破3000元防線　大立光的下一步挑戰？

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股價跌破3000元防線　大立光的下一步挑戰？

文/財訊雙週刊

calendar_today2020-10-14 12:45:18｜update2020-10-14 12:45:29

▲美國聯準會對經濟前景示警，美股翻黑也拖累亞股，而台股20日早盤一度大跌270點，跌幅超過2%。（圖／NOWnews資料照片）
▲大立光面對股價破底後如何突破重圍？（圖／NOWnews資料照片）
經引領風騷的台股股王大立光，10月13日股價跌破3000元防線，這背後到底出了什麼問題？對於華為禁令對大立光，乃至產業供應鏈的影響，有完整的解析。
據觀察，華為禁令生效後，有公司大幅裁員，結束在台生產，連大立光月營收都因此年降二成。大立光10月8日舉辦的法說會上，就透露出華為禁令後手機產業的最新狀況。今年九月，大立光交出月營收較去年同期下滑22%的成績單，一到九月的累計營收，則較去年同期相比下滑4%。大立光今年營收呈逐季遞減的狀況，第二季合併營收則較去年同期下滑10%，但今年七、八、九三個月，營收分別較去年下滑15%、22%、23%。
而大立光執行長林恩平在法說會上解釋，這是因為「有客戶直接把high spec（高規格）的訂單停掉，這是直接原因」。各家公司分析師急著追問「H客戶」（暗指華為）的動向，林恩平除了證實這個大客戶對大立光的營收貢獻占相當大比率，也證實大立光的稼動率可能因此受影響，第四季產能不太可能滿載，「其他客人拉貨，不可能補過這個部分。他也認為，「客戶普遍都滿消極的」，整場法說會，談到未來，林恩平最常說的一個字，就是「Uncertain」（不確定）。

從林恩平談話可以得知，華為是在第三季停掉訂單，「變成零」，其他分析師一直追問大立光的應變計畫，是要靠降價填產能？還是尋找新客戶？談到毛利率，林恩平只說，「價格永遠是跟規格相連，有什麼樣的規格，就有什麼樣的價格。」意思是，大立光是靠技術賺錢，其他人做不出來的高階鏡頭，自然要賣高價，各家都有的中階鏡頭，毛利自然也不會好。

但是，林恩平也坦言，「現在中低階（手機）比較賣得動，高階賣得比較少」，雖然大立光仍在擴產，但要2023年才會完成，「擴廠照預定計畫，有些東西還是會繼續做，看那個時候會不會用到。」

大立光為何成為華為禁令受災戶？林恩平透露，一款鏡頭進入量產要準備三季，因此大客戶空出的產能無法馬上填補；但現在，大立光正在跟客戶談明年的計畫，下一季，大立光的營運狀況應會較為明朗。

從大立光的狀況不難發現，整個華為供應鏈中，和手機相關的部分受傷最慘重。因為，受疫情影響，不只在家工作流行，失業率也上升，消費者主要把錢拿去買辦公和上課用的設備，對高階手機的需求降低。在手機市場，中階5G手機成為主流，也會排擠到高階鏡頭的需求。
另外，也有不少華為供應鏈上的公司大幅成長，例如做無線通訊IC的立積，九月營收成長112%，做石英元件的晶技成長39%。因為，筆記型電腦零件大缺貨，立積因此順勢轉向筆電，石英元件則是因為，5G對高頻元件的需求大增，營收因此居高不下。
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