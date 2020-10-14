股價跌破3000元防線　大立光的下一步挑戰？

而大立光執行長林恩平在法說會上解釋，這是因為「有客戶直接把high spec（高規格）的訂單停掉，這是直接原因」。各家公司分析師急著追問「H客戶」（暗指華為）的動向，林恩平除了證實這個大客戶對大立光的營收貢獻占相當大比率，也證實大立光的稼動率可能因此受影響，第四季產能不太可能滿載，「其他客人拉貨，不可能補過這個部分。他也認為，「客戶普遍都滿消極的」，整場法說會，談到未來，林恩平最常說的一個字，就是「Uncertain」（不確定）。
從林恩平談話可以得知，華為是在第三季停掉訂單，「變成零」，其他分析師一直追問大立光的應變計畫，是要靠降價填產能？還是尋找新客戶？談到毛利率，林恩平只說，「價格永遠是跟規格相連，有什麼樣的規格，就有什麼樣的價格。」意思是，大立光是靠技術賺錢，其他人做不出來的高階鏡頭，自然要賣高價，各家都有的中階鏡頭，毛利自然也不會好。
但是，林恩平也坦言，「現在中低階（手機）比較賣得動，高階賣得比較少」，雖然大立光仍在擴產，但要2023年才會完成，「擴廠照預定計畫，有些東西還是會繼續做，看那個時候會不會用到。」
大立光為何成為華為禁令受災戶？林恩平透露，一款鏡頭進入量產要準備三季，因此大客戶空出的產能無法馬上填補；但現在，大立光正在跟客戶談明年的計畫，下一季，大立光的營運狀況應會較為明朗。
從大立光的狀況不難發現，整個華為供應鏈中，和手機相關的部分受傷最慘重。因為，受疫情影響，不只在家工作流行，失業率也上升，消費者主要把錢拿去買辦公和上課用的設備，對高階手機的需求降低。在手機市場，中階5G手機成為主流，也會排擠到高階鏡頭的需求。
另外，也有不少華為供應鏈上的公司大幅成長，例如做無線通訊IC的立積，九月營收成長112%，做石英元件的晶技成長39%。因為，筆記型電腦零件大缺貨，立積因此順勢轉向筆電，石英元件則是因為，5G對高頻元件的需求大增，營收因此居高不下。