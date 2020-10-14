上緯新能源　金屬中心簽署備忘錄　超前部署浮動平台技術

年度盛事「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」開跑，其中作為台灣離岸風力發電之標竿本地開發商「上緯新能源」也共襄盛舉。開幕當天，上緯新能源與金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄，象徵雙方已正式啟動超前部署，攜手為國內產業鏈佈局關鍵性浮動式技術舖平道路，共同打造次世代之離岸風力發電。

上緯新能源執行長林雍堯表示：「目前全球許多地方都已採用浮動式離岸風力發電，包括挪威、瑞典、英國、法國、西班牙、日本與韓國都相繼投入開發並積極佈局。台灣西海岸具備豐富的地理資源，擁有十分優良的風場環境，周圍深海區域更為具有前瞻性的浮動式平台提供了理想的施作條件，在競爭激烈的全球市場上，相關產業知識日新月異的過程中，台灣作為離岸風力發電領域的重要參與者，自是不容缺席。」

林雍堯進一步指出：「上緯新能源對於能夠與金屬工業研究發展中心合作，感到十分興奮。作為亞洲第一個具備成功實績的離岸風力發電開發商，上緯新能源持續不斷挑戰自我，期盼且有信心引領新主流，帶動並開拓國內風力發電關鍵技術，進而為台灣的離岸風力發電，甚至綠能產業，打造足以進軍國際市場的新國家隊。」





上緯新能源今年積極參與「Energy Taiwan 2020 - 台灣國際智慧能源週」。有鑑於國內商展設計總不免會大量使用到木作等製作物，待短短展期結束後就會被棄置，無形中造成地球大自然的浪費，上緯新能源身為乾淨能源開發商、永續環境守護者，希望跳脫過往制式策展思維，捨棄一昧追求規格的手法，嘗試降低牆面高度，以減量化的設計，呈現展場空間的律動與層次。





在位於K0328攤位的空間裡，展板以落實與環境共存共榮使命之企業識別系統的藍色、綠色為基調，並且以風為概念，彼此呈現流線陣列，襯以象徵廣闊大海的大面紙片裝置牆相呼應，同時利用展場中循環的風吹動紙片，讓訪客即使未身處於風場，也彷彿能感受到風的吹拂與海的波動。





此外，透過互動網站的內容，跟著蒲公英帶領觀眾走一趟能源之旅，也讓展覽有更多元的體驗，即使展覽結束了，觀眾還是可以在個人裝置瀏覽與互動，為展覽留下更多延伸想像。總的來說，上緯新能源期待為展區營造且注入更具啟發性的人文創作元素，尋求進一步突顯在地品牌的精神與內涵，為觀者帶來全新感受，於駐足之際，亦願意片刻思索關於這片土地的未來。





繼已進入商業運轉之「海洋風電（Formosa 1）」，以及目前尚在建置中，總裝置容量為376MW，預計於2021年進入商業運轉的「海能風電（Formosa 2）」，上緯新能源日前宣布將再次引領台灣離岸風力發電市場，於苗栗縣外海進行潛在裝置容量可達4.4GW之大型開發計畫。





這項統稱為「Formosa 4」的系列開發計畫，幅員面積廣大，預計共涵蓋「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」等三處深水場域，距苗栗海岸約18至20公里，期能在2025年之後完工並進入商轉，滿足多達四百五十萬家戶之用電需求，進一步落實對台灣能源轉型之承諾。此外，固定式基礎和浮動式平台目前皆在風場建置技術考量內，屆時將依場域實際狀況而定。

透過「Formosa 4」的開發，上緯新能源將致力於壯大本地供應鏈，實現產業在地化，不僅持續耕耘與地方鄉親、產業之友好關係，還將實踐成為亞洲地區可再生能源領導廠商的願景。