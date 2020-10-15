家樂福進逼全聯！老總王俊超拚轉骨　上任3年併購2超市

這起交易案，是台灣家樂福總經理王俊超上任3年間，繳交出的一張亮眼成績單，也是他讓家樂福變得更有「台味」的關鍵一著。
併購兩超市 擴張事業版圖
攤開家樂福與全聯近5年的營業額數字，2019年兩家營業額的差距達590億元；不過，未來就會不一樣了。因為，隨著年底前家樂福與牛奶集團股權交易案完成，往後台灣家樂福的年營業額將會大躍進。根據台灣惠康2019年營業額約3.9億歐元（相當於台幣約130億元），2019年台灣家樂福的營業額加上台灣惠康，達840億元，與全聯的差距大幅縮短。
「我不會說零售通路市場不好，但我會說非常挑戰，我們必須要跑得比人家更快，不然就會輸給人家。」王俊超提到他對台灣零售市場的觀察，未來台灣零售通路市場因為密度變高，挑戰也絕對是愈來愈高；無論是在數位化的交手、有形與無形的交手，都是刀刀見血，但這會是好事，因為受惠的會是消費者。
為了跑得比別人快，王俊超上任的隔年初，便大刀闊斧執行兩大交易案：第1件是與台糖的合作案，第2件就是今年震驚零售業界的頂好、JASONS Market Place收購案。
「台糖是一個很成功的例子，這是第1步。」王俊超提起與台糖合作，讓台糖從店東變房東，收取承租土地的租金，由家樂福接手台糖旗下5家量販店及3家超市的營運，並在今年達成轉虧為盈的成績。
同時期，王俊超也積極向牛奶集團爭取併購旗下頂好超市與JASONS Market Place，歷經長達1年多的時間，最後在緊要關頭請家樂福總部與牛奶集團高層直接商議，才打敗眾多競爭對手，順利拿下此案。
在接手台糖與牛奶集團旗下的量販店、超市後，未來家樂福的事業版圖也將急遽擴張，涵蓋量販店、超市、購物中心，以及新加入的電商平台。由於家樂福事業愈來愈多元，今年王俊超也把家樂福定位成：虛實整合，而且不是只有單一通路的「全通路」。
虛實整合 打造全方位通路
家樂福的虛實整合策略，就是要讓消費者在線上購物時，線下也同步提供服務，「未來頂好順利合併之後，也會加入快速取貨點。」王俊超說，為了因應線上購物持續增加，目前也在桃園規畫物流中心。此外，2020年家樂福也結合兩大外送平台：UberEat、foodponda，雙管齊下。王俊超強調，未來的每一個通路都非常重要，今年都在思考後勤系統、物流、行動支付要更完善，以支援全通路發展。
不僅是透過收購掌握全通路，王俊超也積極結合在地小農，深化在地化採購策略。至今，家樂福在全台灣就有超過200甲契作農田，與60位農民合作，推出逾200項有機蔬果，還有約30項通過家樂福嚴選生鮮標章（CQL）的蔬果，家樂福還訂定契作蔬果占比將以每年20%速度成長的目標。
然而，加大採購在地農作物，全聯也在做。全聯推動的「在地好物」，以產地直送為特色，提倡在地生產、在地消費的模式，讓顧客品嘗最新鮮的食材。至今，全聯約與230位農友合作，消費者於全台灣75家門市都可以選購「農家直採」的食材，預計年底前會再導入25家門市。
那麼，家樂福做的又有什麼不同？答案是：推廣Act For Food（吃得更好的具體行動）計畫。
2018年王俊超上任數月後，家樂福新任全球執行長Alexandre Bompard（亞歷山大．龐帕德），在全球家樂福啟動Act For Food計畫，該計畫包括提供有機商品、減少食物浪費、友善土地、保護生態環境等。為落實這項計畫，台灣家樂福開始與在地小農結盟，包括與非籠飼雞蛋農合作，在量販店設立非籠飼雞蛋專區，並設定在2025年實現在家樂福只賣非籠飼雞蛋的目標。
2019年底，王俊超在台北南海路開設首家家樂福影響力概念店。在僅30坪的空間內，只販售包括非籠飼雞蛋、有機生鮮蔬果、小農鮮乳、台灣精品好米、環保清潔品等大約300項的商品，而且大多數來自台灣本地。
首創概念店 賣的是影響力
相比於家樂福的量販店動輒上萬項商品，影響力概念店最大的賣點，並不是商品，而是「影響力」。2020年，第2家概念店在內壢旗艦店開設。「這是量販店裡面最好的位置，你知道如果租給店家，1個月可以賺多少租金嗎？但是現在拿來設立影響力概念店，讓顧客知道家樂福在做什麼。」王俊超指著內壢旗艦店大門接近入口處，最顯眼的轉角位置說。
此外，內壢旗艦店內也建置全台唯一1台產品生產履歷大螢幕，讓消費者刷完商品條碼後，就能在大螢幕上看到食材從開始栽種、運送到最後通路銷售過程的生產履歷，可以選購安心食材與食品。王俊超特別選在內壢旗艦店接受專訪，就是為了展現家樂福在這些細微處的用心。
「家樂福一直在push（推動）的就是在地化，因為我們相信只要夠在地化，就夠國際化，現在的趨勢就是這樣。」王俊超在訪談中，最常提到的3個關鍵字，就是「在地化」。甚至他上任後，要求管理層也要在地化，現在決策單位的成員，已有高達80%都是本地人。
「除了服務之外，也要讓顧客有感，家樂福在台灣長達33年的時間，對顧客來講，他們最終會感受到現在的家樂福更有溫度。」王俊超最後感性地說。