▲ 2020 年 10 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

Audi 奧迪
零頭款入主 Audi Q3 | Q3 Sportback
Audi Q3 | Q3 Sportback 於本月份推出超值購車優惠，凡入主即可享有 0 頭款及首年月付 9,900 元起等多元財務方案，同時購車亦享有五年原廠保固服務。
Audi Q5 購車享超低頭款
台灣奧迪針對 Audi Q5 推出超值購車優惠，凡入主除可享有超低頭款、首年月付 18,900 元起的財務方案，購車後亦享有五年原廠保固與五年/五萬公里保養優質品服務。
Audi Q 系列限時購車優惠實施中，即日起至 Audi 授權展示中心試駕 Q 系列任一車型即可獲得試駕禮 Audi 精品盥洗包（數量有限）。
2020 Audi 「心服務 從心啟航」即日起開跑
- 台灣奧迪即日起至10月31日，針對愛車車齡達四年以上之車主（以首次領牌日起算）2016年11月1日前領牌之車主推出2020 Audi「心服務 從心啟航」健檢服務，凡預約回廠即享以下貴賓服務：
- 免費底盤、煞車系統與車身外觀檢查，享零件8折優惠
- 電瓶老友限定價7折優惠
- 購買16年式車款延長保固商品，享8折優惠
- 消費滿NT$ 8,888送Audi 時尚兩用側背包乙只 (數量有限，送完為止)
- 消費滿NT$18,888，更有機會獲得來回機票
Bridgestone 普利司通
普利司通於10/8 (四) 至10/31 (六) 推出「安全有理好時機」限時優惠活動，活動期間內於全台普利司通輪胎館購買4條普利司通轎車/休旅車胎，並至活動網站登錄，上傳車頭與工單照片，就有機會獲得7-11電子禮券500元乙份 (活動詳情請見官網https://bit.ly/30EhFDx )，數量有限，送完為止喔。
eMoving
即日起至 10/31 止，購買 eMOVING iE125 除了享政府最高補助 25,000 元、汰舊換新再享 2,000 元購車金外，為便利車主在家也能隨時充電，首年電池月租費只要 199 元，再加贈充電器一組。此外，針對 iE125 指定車型，含上述眾多好禮外更可獲贈原廠頂級配件豪禮組，含炫彩時尚配件組或超值生活配件組（二選一），多重購車優惠最高總價值約 16,000 元。
除 eMOVING iE125 購車優惠外，適合媽媽買菜代步、學生短程代步的 eMOVING Shine/BOBE，「振興十倍方案」活動再延續至本月底，超值價 23,000 元起即能入手；eMOVING 綠牌電動機車更是加碼回饋，搭配車電分離方案只要 27,500 起。
台鈴 eReady
eReady 為了回饋新車主支持，特別再加碼好康 10 月底前衝一波，回溯自 9 月 1 日起至 10 月底前，至全台 eReady 門市試乘或購車完成領牌，皆可加碼抽 iRobot Roomba e5 家用掃地機 器人 (市價 19,999 元)、iRobot Roomba 678+Braava Jet 240 掃拖地機器人 (市價 12,880 元)與 Blueair 空氣清淨機 (市價6,990元)。
Ford 福特
|車款
|十月優惠活動
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|Ford全車系
|即日起至 10 月 31 日止，於各 Ford 經銷據點完成 Ford 任一車款領牌，即有機會抽中 Ford Kuga 頂級車型 EcoBoost®250 AWD ST-Line 乙台。
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|Ford EcoSport
|EcoBoost®125 旗艦型
舊換新優惠價 74.9萬
|十月入主享首年超低月付 4,999 元。
|Ford Mondeo
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|Ford Tourneo Custom福特旅行家
|十月入主全車系可享 4 年原廠保固，包含 3 年原廠保固以及 1 年加值型安心保固。
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Gogoro
全新 Gogoro GT edition 都會跑旅即日開賣
即刻入手 Gogoro GT 車款，淘汰並新購電動機車，還可享有政府汰購換新補助，最高可享 28,000 元（以基隆市電動機車汰舊換新補助為例，並含 ABS 補助 4,000 元），補助後購車 55,980 元起，詳細產品資訊請參考官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/gt-edition/。
2020/10/14（三）起至 2020/11/30（一）止，購買 Gogoro GT Edition 車款即送 Gogoro X Manhattan Portage 斜肩兩用包（市值 1,980 元，數量有限，送完為止）。
此外，現在購車同享「ABS 車款送第 3 年延長保固」、「SBS車款送都會極輕風雨衣」購車優惠，及首年月繳 499 元騎到飽優惠。另有最高 48 期零利率分期優惠方案，全車系最低日付只要 35 元。
Hino 日野
HINO 商用車台灣總代理和泰汽車自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，舉辦「秋冬舊換新，免費健檢好安心」回廠活動，為 HINO 全車系、Toyota Hiace、Granvia、Coaster 實施免費 26 項行車安全檢查。
另針對 HINO 全車系及 Toyota Coaster 推出精選 8 大類零件特價優惠與準時定保滿額禮-時尚風潮杯乙隻（市值 300 元）；Toyota Hiace/Granvia 於活動期間準時回廠定保即送置物箱乙個（市值 980 元）與 1 萬元禮券抽獎券乙張。贈品數量有限，送完為止。
為了讓所有顧客都可以親身體驗全新日野五噸貨車，和泰汽車於 10/5-10/31 舉辦「日野 SUPER 5 新五噸車試乘會」，各據點除了安排展示車與試乘車外，現場訂車即享兩大優惠：
- 訂車送 2 萬購車金：10/5-10/31 於試乘活動現場下訂，即贈送 2 萬元車價折扣。
- 汰舊換新 HINO 加碼 3 萬元：符合汰舊換新政府減徵貨物稅 5 萬者，10/5-12/31 下訂購買五噸車者，HINO 加碼再折 3 萬元。
- 上述兩項優惠，車輛必須於 2020/12/31 前領牌完成始符合資格。
- 汰舊換新 HINO 加碼 3 萬元補貼款將於政府核可貨物稅退稅時一併匯款，詳細辦法及限制請參考 HINO 官網。
- 為統一安排試乘人員，活動期間一律採現場登記安排試乘，不接受電話預約/網路預約五噸車試乘。
- 請攜帶個人駕駛執照正本。
- 試乘避免穿著拖鞋或高跟鞋等固定不佳的鞋子。
- 試乘前需簽署試乘注意事項同意書。
- 因應不可預期之天氣及其它事項，各 HINO 試乘據點保有變更、縮短、取消試乘之權利。
Hyundai 現代
Hyundai 全新都會休旅 Venue 65.9 萬元起開賣，從預售至上市已突破一千台好成績。現在入主 Venue 輕鬆聰明購方案，最低月付只要880元起。
Hyundai 汽車繼與 LINE Pay 攜手推出保修服務無現金支付服務後，推出全新的 LINE 官方帳號將由機器人-小 Hyun 常駐，全年無休、24 小時放送全品牌資訊及服務，想獲得最快資訊服務，開啟LINE將「現代汽車」加入好友群，年底前再享回廠優惠。年底前於 LINE「官方帳號」服務中搜尋：現代汽車，加入好友、綁定帳號，優惠從 10 月 1 日起，回廠保修或加購精品滿 2,000 現折 200 元。
Kia 起亞
|車型
|建議售價(新台幣/萬元)
|優惠內容
|Picanto 1.2汽油
經典 / 時尚 / GT-Line / x-line
|49.9 / 55.9 / 59.9 / 59.9
|低頭款2.2萬，月付7,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|STONIC 1.4汽油
經典 / 時尚
|69.9 / 74.9
|低頭款2.2萬，月付10,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|STONIC 1.0T汽油
時尚 / 驚艷 / 驚艷雙色
|79.9 / 84.9 / 85.9
|Carens CRDi 1.7柴油
科技 / 旗艦 / 旗艦七人座
|87.9/ 97.9 / 108.9
|首年乙式車體險
5萬元購車金
5萬元專屬配件金
50萬高額0利率
五年不限里程原廠保固
|New Sportage 2.0柴油
御尊 / GT Line 2WD /
GT Line 4WD
|113.9/ 127.9/ 136.9
|5萬元專屬配件金
100萬60期0利率 (限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|Stinger汽油 2.0T EX / 2.0T GT-Line / 3.3 GT
|145.9/ 175.9/ 225.9
|100萬60期0利率 (限指定年式)
三萬公里免費保養(限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|Sorento 2.2柴油
2WD豪華 / AWD GT-Line
|141.9/ 164.9
|5萬元專屬配件金
100萬60期0利率 (限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
|CARNIVAL 2.2柴油
經典 / 豪華
|138.9/159.9
|60萬60期0利率
五年不限里程全車原廠保固
經典款加贈影音配件組
Mazda 馬自達
台灣馬自達特別於本月起推出「馭享精彩專案」，提供全車系新台幣 10 萬元低額入主，再享 24 期零利率，並加贈 5 年原廠保固。即日起於活動期間至 Mazda 全國展示中心賞車，可獲得 Mazda 100 週年精緻禮品乙份，數量有限，送完為止。
同時，台灣馬自達自即日起至 11 月 30 日止，推出「MAZDA ONLY 微笑續馳專案」，針對現有車主提供免費底盤操控系統健檢、指定操控零件與耗材 88 折優惠；此外，加碼提供原廠智慧型手機連結的期間限定價，可支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 兩大車載系統。
Mitsubishi 中華三菱
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|優惠內容
|全車系
|試乘抽
|COLT PLUS
50.9萬~54.9萬
|COLT PLUS 舊換新限時優惠價 44.9 萬元起
|GRAND LANCER
63.9萬~77.9萬
|OUTLANDER ‘21年式
2WD
88.9萬~110.9萬
4WD
107.9萬
|ZINGER
65.9萬~76.9萬
|ZINGER P/U
精采型 61.9萬
晶鑽型 65.9萬
|全新ZINGER PICK UP採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，專業質感更加值。專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，讓商車表現更多彩多姿
|E-VERYCA
87.9萬
|菱利A180/A190
|得利卡廂車/貨車
|日本原裝進口四驅渦輪跑旅首選
ECLIPSE CROSS
94.9萬~117.9萬
Nissan 日產
自即日起至 10 月 30 日止，下訂 Sentra「尊爵版」車規僅需加價 10,000 元，便可升級「尊爵智駕版」車規（價值 26,000 元）；入主任一車規，即送價值 24,900 元的「瑞典頂級Electrolux伊萊克斯無線吸塵器（PQ91-3BW）」。
Subaru 速霸陸
Subaru 於 10 月 1 日起至 10 月 31 日止推出「2020 Subaru 感謝祭」活動，提供全台車主四大優惠回饋，以及單筆消費滿額 9,900 元再贈 STI 原廠限量購物袋乙個（限非保險鈑噴消費）。
「Subaru 感謝祭」活動內容：
1.「跑格升級」STI 經典套件優惠：
- 全車系適用 STI 經典套件 75 折起：STI 剎車來令片、STI 引擎室拉桿、STI 電瓶固定架、STI 氣嘴蓋組（4 件）、免鑰匙開關啟動系統、STI 1.3bar 水箱蓋。
- Forester、XV、Impreza 專屬限定 75 折起：門碗防刮保護貼。
- Subaru 露營用品75折起：Subaru 野營帳篷、吊床、睡袋、充電式野營燈、野營式餐盒、雨傘。
- Subaru 原廠精品 7 折優惠: STI 戰服、形象 T-Shirt、機能後背包、雅痞公事包。
- 升級 360°環景影像系統，再送8吋車用多媒體影音娛樂系統，優惠價 29,750 元(含工資、零件) 。
- 凡活動期間內贈送之 8 吋車用多媒體影音娛樂系統，享原廠兩年保固，其亮點功能如下：
- AI 雙聲控，提高行車安全。
- 內建 30 段 DSP 數位音效處理。
- 正版導航王導航，支援線上圖資更新。
4. 「衷心為您」老車進廠回春專案現正實施中：凡 2005~2012 年式 Impreza、WRX、Legacy、Outback 和 Forester 之資深車主於 2020 年底前回廠享：
- 預約基礎保養(機油+機油芯+墊片)、更換底盤、橡膠類等零件享8折優惠
- 消費滿額加碼優惠：預約回廠基礎保養(機油+機油芯+墊片)，額外消費每滿 3,000 元，再折 300 元。(滿額加碼優惠不包含保險消費)
※本感謝祭滿額優惠活動與三倍券單筆消費滿額送好禮活動擇一優惠。
Volkswagen 福斯
|車型
|建議售價
|專案內容
|正20年式Polo
230 TSI Comfort
|768,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正20年式Polo
230 TSI Life
|818,000元
|本月特別交車禮：
原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）
貸款專案：
500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值14,000元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式Polo Beats
|888,000元
|
|正20年式Polo
230 TSI Style
|898,000元
|
|正20年式Polo
230 TSI Style R-Line
|948,000元
|
|20年式Polo GTI
|1,288,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值20,500元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Comfort
|828,000元
|現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Life
|908,000元
|本月特別交車禮：
原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）
貸款專案：
500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值20,500元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Style Design
|998,000元
|正20年式T-Cross
230 TSI Style R-Line
|1,048,000元
VWCV 福斯商旅
台灣福斯商旅除了持續提供「四年不限里程保固」的服務給所有車主外，更進一步推出營業用車專屬的「再出發專案- 第二波加碼」，自即日起至今年 12 月 31 日止，凡指定車款回全台福斯商旅授權服務廠，即可享：
- 營業用車 (含企業長、短租、計程車、福祉車、救護車等指定車款) 活動期間回廠保養或維修，享有原廠新品零件及經濟型零件七折的優惠服務。
- 隨著國旅日益盛行，以及政府釋出多項補助方案，使得全民瘋國旅。福斯商旅特針對旅遊、接駁等短租租賃車以及計程車車隊，提供換機油保養超值優惠：T系列：3,999 元、Caddy 車系 2,999 元 (限 LCV 專用 0W30 機油，此專案不包括福祉車、救護車以及企業長租等)。
Yamaha 山葉
全新 Yamaha Vinoora 售價 76,900 元，Vinoora M 售價 79,800 元。即日起至 12 月 31 日止購車即享 18 期零利率分期，並隨車附贈專屬經典時尚收納包。另提供「有型配件組合」售價 3,400 元，內含復古安全帽及復古造型後靠墊；以及「安心配件組合」，包含 2,980 元的黑色 Wifi 單鏡頭行車記錄器，以及 5,350 元的 Wifi 雙鏡頭行車記錄器。