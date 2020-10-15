▲ 2020 年 10 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！





優惠內容





全車系



政府5萬舊換新補助倒數計時中

試乘抽



凡於活動期間進行事前預約，並至全台中華三菱展示中心完成試乘COLT PLUS、GRAND LANCER、 OUTLANDER、ZINGER、ZINGER Pickup、ECLIPSE CROSS、DELICA、中華菱利A180及A190任一車款後，並於三菱臉書粉專按讚，就可參加週週抽foodpanda 價值300元之折扣券，每週抽出250組，全月送出1,000組，本週沒抽中，下週可再累積抽獎機會，越早試乘，中獎機會愈高！

COLT PLUS



50.9萬~54.9萬



COLT PLUS 舊換新限時優惠價 44.9 萬元起



超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。

潮有型特仕車53.2萬元，舊換新只要48.2萬，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜，把帥當成標準配備

典藏型推出限時優惠價49.9萬元，舊換新只要44.9萬元。

百萬豪華車等級電動尾門車型54.9萬元，舊換新只要49.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】

2萬1低頭款即可入主

GRAND LANCER



63.9萬~77.9萬



全車系標配6SRS，本月推出B&W羨定版舊換新優惠只要66.9萬，同時驚嘆型限時優惠價61.9萬元，舊換新限時優惠價56.9萬起

本月下訂B&W羨定版並於2020/10/31前領牌，即可以優惠價12,000元升級數位助理-IVY(市價70,000元)。

本月下訂魅力型並於2020/10/31前領牌，即可以限時優惠價8,800元升級八吋觸控式影音系統(市價65,000元)或以優惠價12,000元升級數位助理-IVY(市價70,000元)。

本月下訂旗艦型並於2020/10/31前領牌，即可以優惠價12,000元升級數位助理-IVY(市價70,000元)+智能後鏡頭(市價8,000元)。

OUTLANDER ‘21年式



2WD



88.9萬~110.9萬



4WD



107.9萬



OUTLANDER 新年式全新登場，首發搭載全新數位儀錶，4WD車型增加S-AWC功能等。舊換新只要83.9萬

高額60萬0利率實施中！

本月入主特定車型，即可以限時優惠價8,800元升級八吋觸控式影音系統(市價65,000元)。

ZINGER



65.9萬~76.9萬



ZINGER ZINGER新登場，質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！

高額50萬0利率實施中！

ZINGER P/U



精采型 61.9萬



晶鑽型 65.9萬



全新ZINGER PICK UP採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，專業質感更加值。專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，讓商車表現更多彩多姿



試乘送精緻限量Ｑ版迴力車

ZINGER PICK UP『精彩有禮』專案 本月底前完成領牌者送匠心貨斗飾框(價值10,000元) ，防護之外更顯品味。即刻入主新國民皮卡ZINGER PICK UP





E-VERYCA



87.9萬



電動商用車，售價87.9萬(已扣除貨物稅補助)，二人座載貨大空間

安心充電方案：購車贈20米基本免費安裝及隨車充電器

高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多

菱利A180/A190



中華菱利A180/A190 新世代全新登場

全新自排更好開

商車同級首創雙氣囊更安全

節能環保更省油

得利卡廂車/貨車



領先同級車 配備雙SRS

舊換新，拚振興，得利卡貨車送齊興協力金。

２萬１低頭款