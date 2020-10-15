防女性十大癌症之首：乳癌　醫：有年輕化趨勢，３種人更要定期檢查

女性十大癌症之首 乳癌逐漸年輕化原因是？
亞東醫院影像醫學科醫師陳振德表示，乳癌一直以來都位居於女性十大癌症之首，十大死因也從排行第四位往前邁進至第三位，且有逐漸年輕化的趨勢，其原因主要和基因遺傳、環境因素、飲食習慣以及生活壓力有關。
陳振德醫師更進一步表示，家族中有乳癌史特別是二等親內，罹患乳癌的機率相對也會比較高。而環境中也常見許多環境荷爾蒙等致癌因子，如裝熱湯的塑膠袋等，這也是常見的問題。飲食習慣西化、多元化的改變，不僅容易導致肥胖是其中的致癌因素，高油脂的食物本身也是容易致癌的風險。而不論是工作、家庭、感情、經濟上的各種過大的生活壓力，這些都是常見的罹癌因子。提醒民眾應留意相關的風險因素，並定期做乳房篩檢。
防乳癌檢查要做哪一種？ 醫：視年齡及家族史
女性乳房篩檢主要可以分成超音波檢查和乳房攝影檢查兩大類，陳振德醫師表示，若有家族史者建議40歲就開始定期作2年一次的乳房攝影檢查，無家族史者則建議45歲開始。不過乳癌也有年輕化的趨勢，因此若是在40歲之前就發現乳房硬塊或本身就是風險族群等情況，建議可作超音波檢查。
陳振德醫師解釋，會這樣建議主要是因為傳統的乳房攝影檢查是以2D乳房攝影為主，其運用的是Ｘ光進行攝影，這樣的方式雖然可以檢查出癌症，但Ｘ光本身為輻射，也是一種致癌因子，年輕族群相對可能敏感度較高，盡量避免為佳，而40歲以上族群敏感度較低，風險也相對較低。
陳振德醫師也近一步指出，2D乳房攝影主要是Ｘ光進行雙向攝影，其最大的優點就是能完整的呈現乳房的各種組織及病灶，但乳癌的腫瘤有「鈣化」和「無鈣化」之分，2D影像重疊在一起，如遇乳房組織較緻密的情況時，許多無鈣化的腫瘤便會看不清楚，就容易出現「偽陽性」或「偽陰性」的誤判情況，在台灣就約有10~20%的婦女無法透過2D乳房攝影的方式偵測出來。
所謂的偽陽性指得是患者沒有罹癌但被診斷可能罹癌，也就會使得檢查者不斷的作相關檢查，身心疲憊；偽陰性則指得是患者罹癌，但卻沒有及時檢查出來，即便是2年定期檢查一次，期間癌細胞也可能持續增長，患者便容易在不知情的情況下暴露在癌症的威脅當中。因此通常也會在進行完攝影檢查後進行超音波檢查。
超音波檢查因為是以超音波的方式進行，可檢查出前述2D乳房攝影時檢查不出無鈣化的腫瘤，避免出現誤判的情況，但如遇腫瘤較小的情況時，就有可能檢查不出。兩者各有優缺點，因此一般會先進行乳房攝影檢查，其後進行超音波檢查。
3D乳房斷層攝影 提升偵測率、降低疼痛感
不過隨著醫療進步，現在乳房攝影檢查也有新的選擇。陳振德醫師表示，3D乳房斷層攝影有別於傳統2D乳房攝影以雙向進行攝影檢查，是以多角度進行攝影並進入電腦重新組合，以數十張1公厘厚的影像呈現，有助區別乳房組織及病灶，大幅降低偽陽性及偽陰性的機率，提升乳癌的偵測率，據國外醫學研究指出偵測率可提升達29%、侵犯性乳癌更提升達41%。
值得一提的是，3D乳房斷層攝影不僅明顯提升了乳癌的偵測率，也大幅降低了在受檢時所需承受胸部擠壓的不適。陳振德醫師表示，3D乳房斷層攝影採用了「舒弧板」，其為一種弧形的壓迫板，可有效降低40%檢查時的壓迫與疼痛感，讓婦女不會因為不適而排斥篩檢，更有助於提升民眾接受檢查的意願。
目前3D乳房斷層篩檢尚處於自費階段，有需求的民眾可與醫師討論。而不論是進行何種檢查，未滿40歲有摸到硬塊等疑慮者、年滿40歲有家族史者、年滿45歲無家族史者都應盡早進行定期檢查為佳，以利及早發現及早治療。
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