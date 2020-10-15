６種平民食材助秋季養生 中醫：關鍵在養肺，搭配茶飲更潤燥

秋天季節轉換影響身心 留意過敏、情緒等問題
澄明中醫診所郭祐睿中醫師表示，即便是進入了秋天，台灣的秋天依舊偏熱，甚至因秋老虎發威，氣溫也常常還是會有超過33度的現象，季節改變之際氣候較不穩定，容易產生一系列的上呼道問題，包含慢性鼻炎或過敏性鼻炎，許多人的過敏開始加重，會出現鼻涕噴嚏，鼻塞鼻水、鼻涕倒流的問題，還會合併眼睛癢、鼻子癢、皮膚癢，再加上空氣乾燥，夜間不小心揉鼻子就會導致流鼻血，若不及早治療，未來就慢慢演變成鼻竇炎的狀況。除此之外，秋季也容易影響情緒，甚至會有心情不佳、抑鬱、憂鬱症等發生的可能，也應當留意。
秋季養生滋腎潤肺 避免利尿食物
郭祐睿中醫師提醒，秋季養生關鍵在滋腎潤肺，應多食用有助保養的食材，如梨子、白木耳、蓮子、山藥、豆漿、蜂蜜等，不宜吃太多會利尿的食物，如綠豆、咖啡、茶飲、玉米鬚茶等。在喝水方面也要注意別一次喝太多，以免造成小便過多出現身體水量不足的現象。另外，秋天的作息也很重要，建議早睡早起，而早上起來雖然有點涼意，但也暫時不需要穿太多衣服，以免到了中午又開始熱起來，流汗太多反而容易感冒。
潤燥五汁飲 養肺潤燥、預防感冒
為了預防秋燥造成的呼吸道及腸胃的問題，郭祐睿中醫師也推薦了入秋可飲用的「潤燥五汁飲」，養肺潤燥，預防感冒。
潤燥五汁飲 （一人份）
材料》
梨子一顆、蓮藕兩片、甘蔗汁適量、蘆筍5根、酪梨半顆
作法》
將蓮藕跟蘆筍煮熟之後，加入其他食材打汁後即可飲用。
功用》
梨子跟蓮藕屬前季食材，潤肺滋陰，可以改善秋天引起的肺燥問題；甘蔗汁清熱幫助消化，適量可以改善肺跟腸胃發炎的現象；蘆筍富含膳食纖維跟葉酸，可以改善消化，幫助神經穩定；酪梨有維生素Ｂ1，除了可以預防憂鬱及情緒低落現象，還可以抗發炎、抗老化。
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