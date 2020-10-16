新台幣升值出口商這回沒跳腳？分析師：3大端倪值得注意

分析師評估，新台幣每升值1%，對出口商品銷售便可能減少1.5%~3%營業利益；因此，過去只要新台幣一走強，對美元升破30元，國內出口商就要急跳腳，擔憂衝擊營收及獲利。但，這次新台幣升值，卻甚少聽到抗議聲。為什麼？從國際收支經常帳表現就能看出3大端倪。
美股、新興債 可用美元買
1、台灣半導體產業競爭力夠強，帶動第2季商品貿易順差較去年同季增加11億美元，增至154.9億美元；2、美國擴大華為禁令，廠商提前備貨5G通訊，及高效能運算等相關設備商品，導致電子零組件出超擴大；3、台商資金回流，使初次所得順差達62.3億美元。3大因素加持從而抵銷國外需求走弱，以及傳產商品外銷不振的衝擊，統計第2季經常帳順差較第1季增加36.59億美元，增至217.69億美元。
市場強勁的拉貨需求持續到第3季，加上8月台商資金回流末班車進入最後高峰，第3季底的拋匯潮等因素，對美元在在形成壓力，勢必又將推升新台幣將走強一波。未來，相關投資有3大風險值得注意。
風險1：美元還會貶值，匯差獲利空間壓縮。弱美元格局底定，但第4季仍有機會反彈。「在11月3日美國總統大選底定前的不確定因素多，美元指數有可能回到95.4，但長期仍維持弱勢盤整格局。」渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，從歷史經驗來看，美國大選期間美元震盪區間約在6~8%之間。他預估：「未來12個月，美元指數很有可能跌至90以下。」
劉家豪指出，美國聯準會9月17日明顯暗示2023年前不考慮升息，美元趨貶壓力不小，但也不建議投資人貿然換匯，因為若只做匯差交易或定存，獲利空間有限；建議應利用美元具有流動性佳的特性，投資美股或新興市場美元計價債券，才會有比較好的報酬率。
風險2：黃金有避險需求，2000美元已近滿足點。美元弱，黃金勢必重獲追捧，但劉家豪提醒，若用黃金避險，比重通常在5%，若美元走弱，可提高到1成；但金價已走高，根據推算，即便美元指數跌到90，金價2000美元即能滿足避險需求，再追高反而提高風險。
成熟市場高收益債 可留意
星展銀行（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉建議，有避險需求者可投資實體黃金相關的美股ETF。他強調：「巴菲特投資黃金礦業公司股票的邏輯是，這類公司在高金價時，現金流量比較好，可賺取較高配息，並非做價差；不過，黃金礦業公司股票波動度都較大，是黃金ETF的2.5倍以上，投資人需評估自己的風險承受能力。」
風險3：亞幣也有降息壓力，報酬要等待更久。其他亞幣中，人民幣有後來居上的態勢。劉家豪指出，今年年初人民幣破7是為了刺激出口，但如今貿易戰更形火熱，人行乾脆專攻內需，貨幣勢必偏強。只是人民幣如今也已走到滿足點，還是落在6.8~6.7，而且若疫情再起，人行也會祭出降息手段，固定收益或是外幣保單的投資人需要比過去花更長的時間來累積複利。
劉家豪建議，已有的債券部位可繼續持有，但若是要重新配置的話，投資等級債魅力明顯下降，可以留意成熟市場高收益債，或是新興市場高評級企業債。