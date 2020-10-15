▲ 實現幻想，Rolls-Royce 青年設計師挑戰賽獲勝者揭曉

勞斯萊斯汽車非常榮幸揭曉勞斯萊斯青年設計師挑戰賽的全球獲勝者。該挑戰賽邀請了來自世界各地的青少年設計自己夢想中未來的勞斯萊斯汽車。本次挑戰賽的獲勝者分別來自於日本、法國、中國和匈牙利，獲勝者年齡從 6 歲至 16 歲不等。他們將和自己最好的朋友一同受邀乘坐勞斯萊斯汽車，享受由勞斯萊斯接駕上學的專屬體驗。勞斯萊斯汽車設計團隊將全球獲勝者和其他三位優勝獎得主的作品轉化為精美的數位渲染圖，從軟體應用到設計流程，都猶如設計真正的勞斯萊斯汽車。
勞斯萊斯青年設計師挑戰賽旨在為疫情期間進行自我隔離以保持社交距離的 16 歲以下青少年提供一個展現創造力的平臺。該挑戰賽自舉辦以來，一共吸引了來自全球 80 多個國家和地區的 5,000 多名參賽者。本次挑戰賽不受比賽規則或特定的評判標準的限制，鼓勵孩子們自由發揮想像力，創作出極具創意、豐富多樣的絕妙設計。而孩子們無拘無束的創造力，不僅超越汽車設計領域的限制，更以頗為深刻的構思、精密的設計和前瞻性令人為之震撼。
本次挑戰賽提交的作品最受歡迎的主題分別是科技、環境、幻想和樂趣。從逾 5000 份參賽作品中甄選出獲勝作品，對於評委而言，可謂任務艱巨。三份獲得優勝獎的參賽作品，雖不屬於這四個主題，卻引人入勝，獲得了評委的青睞；評審團還從勞斯萊斯汽車公司全球各個業務區域遴選出了獲獎者。
獲獎作品的靈感分別源自於獨角獸、海龜、太空旅行、埃及金字塔、畢卡索和大黃蜂。並且，這些獲獎作品大多表達了對於天空翱翔或水底環遊的暢想；其中，也不乏巧妙裝置和新穎技術的創意，並以此實現節約勞動力成本、為人類營造更為宜居和諧的環境。
主題獲勝者：
科技《勞斯萊斯藍鳥II》—— 來自中國的 13 歲青年設計師魏辰陽
環境《勞斯萊斯膠囊》—— 來自日本的 6 歲青年設計師 Saya
幻想《勞斯萊斯海龜汽車》—— 來自法國的 16 歲青年設計師 Florian
樂趣《勞斯萊斯微光》—— 來自匈牙利的 11 歲青年設計師 Léna
優勝獎：
《勞斯萊斯Bolt》—— 來自英國的 10 歲青年設計師 Declan
《勞斯萊斯繁榮》—— 來自德國的 9 歲青年設計師 Tim
《勞斯萊斯世界之家》—— 來自俄羅斯的 6 歲青年設計師 Alisa