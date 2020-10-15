廣編／五力全開！ISUZU 5噸車搶先預賞

ISUZU N系列主力銷售冠軍車款NLR 3.49噸，於10/13發表5噸車款

為因應政府的新政策，從2019年的總重3.49噸的小貨車升噸至現今的5噸，台北合眾汽車積極與政府溝通，研擬最適合所有車主的最佳方案，雖比市面其他品牌的五噸改版上市時間稍晚，但台北合眾汽車亦為此做足準備，獨家優先導入先進駕駛輔助系統(ADAS)，讓每位ISUZU車主能有更安全的工作環境；及新車獨家提供3年十萬公里的保固服務，讓車主在奮鬥時更無後顧之憂。

ISUZU 新世代 NLR 5噸小貨車升級項目：





1.載重升級：總車重升級達5噸





2.安全升級：加裝ADAS四合一行車警示系統(含FCWS前方碰撞警示、LDWS車道偏移警示、HMW車距監測預警、PCW行人監測預警)





3.保固升級：升級至3年10萬公里





除了因應法規新裝設的安全配備，如四路影像輔助系統及車側防捲護欄之外，新世代 NLR 5噸小貨車，一樣維持免用尿素DPD柴油微粒過濾器系統、VGS可變角度渦輪及平原式扭力輸出，在油耗動力上保留了過往的優勢，環景大空間及便捷的駕駛艙設計，ISUZU車主最喜歡的產品優勢都保留下來，新車型也提供手排及自手排各三種軸距的選擇，相信新世代的5噸車型更能成為運轉職人們的事業合作好夥伴。





此次配合新世代 5噸小貨車新車發表，十到十二月我們也推出很好的購車方案，歡迎到我們全台的展間試乘，現場都有專業的貨車銷售人員可以為每位車主打造最適合你的商用車。

ISUZU NLR小貨車於今年四月甫拿下國內同級車銷售冠軍，今次改版來勢洶洶——保留日系車備受消費者信任的優良血統、更獨家部署新配備，勢必以精銳之姿，為五噸車市場掀起波濤。