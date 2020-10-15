年輕型乳癌難察覺死亡率高？醫師籲遠離風險因子多運動

郭家和／採訪報導
50歲前年輕型乳癌不易覺察 惡性度及死亡率較高
根據癌症登記資料統計，台灣每年乳癌新增個案約1萬4千多人，是女性癌症發生率第一位，而每年新增超過三成的乳癌為低於50歲的「年輕型乳癌」，這類患者身處家庭及社會中堅份子，面臨癌症帶來的巨大轉變，以及腫瘤復發或轉移之風險，醫師提醒，女性除了應定期接受篩檢，保持良好體態與生活作息，即便晚期復發或轉移性乳癌，只要盡可能及早確診並接受妥善治療，皆有助疾病控制與維持生活品質。
台灣乳房醫學會理事長曾令民醫師指出，年輕型乳癌發生數持續上升，佔所有乳癌三成以上，多數為停經前狀態。年輕女性可能因為工作、生活忙碌，或不自覺身體症狀異常，導致部份年輕型乳癌不易早期覺察，初診斷即為晚期的比例約近7%，且腫瘤較大、惡性度高。此外，年輕型乳癌雖有約70%為荷爾蒙受體陽性，但因腫瘤分裂指數（K67）偏高，在疾病亞型上被歸類為管腔B1型乳癌。曾令民指出，目前管腔B1型的乳癌治療成績較差，也是年輕型乳癌死亡率較高的原因之一。
各項治療進展突飛猛進 乳癌復發轉移也能良好存活
乳癌治療後復發轉移，是病人最不樂見的情況。曾令民指出，過去乳癌治療失敗後復發轉移的存活率不佳的現象，近年隨著各項治療研究突飛猛進，而有巨大進展。包括化學治療、抗荷爾蒙治療、卵巢抑制標把治療、基因檢測與免疫療法，可依據病人狀況擬定個人化方針。以荷爾蒙受體陽性、HER2陰性的轉移性乳癌為例，已有多項臨床研究發現，使用荷爾蒙治療搭配CDK4/6抑制劑，可達27至30個月的疾病無惡化，與傳統治療相比，整體存活、疾病無惡化的時間皆有延長效益。
此外，標靶治療過去以抗HER2的藥物進展為主，現今包括PARP抑制劑、小分子抑制劑相關研究，都在如火如荼展開中，且不少臨床試驗取得正面結果。至於免疫治療已用於三陰性乳癌，約有4成三陰性乳癌患者可得到治療好處。曾令民強調，晚期復發和轉移性乳癌患者只要正確面對疾病，乳癌有機會變成可穩定控制的慢性病，不但能延長存活期與生活品質，年輕患者也能維持生活與工作能力。
遠離乳癌風險因子 女性應運動及控制體重
曾令民表示，國內每年有6至7%的乳癌個案，初診斷時已為晚期。面對乳癌風險，女性除應注意風險因子，如家族病史、基因突變、曾診斷相關疾病等，也要遠離不良生活習慣，大型研究證明菸酒會增加乳癌風險。曾令民強調，運動對乳癌預防更是重要，一項長達17年的研究發現，每周7天皆運動1小時的女性，相較每周只運動3小時者，罹患乳癌風險下降14%。至於已經確診乳癌的女性，更要注意體重和自身BMI，BMI屬於肥胖的乳癌病人，復發及死亡風險增加3成以上。醫師提醒，積極治療及良好生活作息，都是面對乳癌的重要法則。
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