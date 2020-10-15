廣編／中遠建築三重區　捷運挑高景觀綠住所「玫瑰3米6」

「玫瑰3米6」是規劃地上七層，地下三層的建築，一般七層樓的建築只會開挖一層最多二層的地下室，此案卻開挖到地下三層，除了讓戶戶享有停車位外，更增加建築物抗震的強度。
中遠建築游文献董事長對於土地與建築的相對應關係有他的獨特見解，他認為“每筆土地都有其自身的條件，要如何將建築種在土地上並提供良好的生活空間與氛圍，好讓土地和建築創造最大的相乘效應，這是他一直在思考的事“，因此才有了玫瑰3米6的誕生。為了讓整棟的規劃更佳完善不惜延後銷售時程，只為了讓三重有一棟別具特色的輕建築。
在產品規劃上，2~3房的格局擁八大特色：
1. 一層二戶，雙拼規劃，住戶單純
2. 戶戶客廳、主臥面校園樹海第一排，享豪宅級景觀
3. 戶戶邊間雙面採光，房間無暗房
4. 全室挑高3米6，彈性空間好利用
5. 27坪2房，7米8大面寬採光，雙主臥設計，滿足小家庭的需求
6. 32坪3房，雙衛浴開窗規劃，無走道設計，零虛坪
7. 戶戶獨立廚房設計，油煙不亂竄
8. 頂樓星空花園規劃，發呆休閒最佳去處
建材工法方面這次也很用心：
1. 連續壁厚度60公分，深入地表約23米，抗六級地震
2. 給水管以明管方式施作，方便維修，不影響上下層住戶
3. 浴室淋浴防水施作180公分，測試48小時再貼磁磚
4. 子母水箱設計，不會有停水之虞
5. 浴室當層排氣，預防細菌病毒入侵
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7. 玄關門用鑄鋁防暴鋼木門搭配義大利CISA鎖，安全又穩重
8. 房間門用日本原裝進口大建室內門，特殊設計安靜無聲
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中遠建築游董事長表示，在面鄰集美國小操場樹海第一排並距捷運站走路三分鐘左右的環境中，結合區域內成熟的生活機能及優越的地理條件，加上華泰銀行及僑馥健經的雙重保障，以打造首購或換屋族的優質綠住所。