廣編／中遠建築三重區　捷運挑高景觀綠住所「玫瑰3米6」

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廣編／中遠建築三重區　捷運挑高景觀綠住所「玫瑰3米6」

本報訊

calendar_today2020-10-15 17:24:45

▲中遠建築三重區，捷運挑高景觀綠住所「玫瑰3米6」。（圖／資料照片）
▲中遠建築三重區，捷運挑高景觀綠住所「玫瑰3米6」。（圖／資料照片）
中遠建築在新北市三重區推出 「玫瑰3米6」預售案，基地緊鄰集美國小操場，擁有寬廣棟距及樹海第一排的優勢、步行約三分鐘即可抵達傳統市場、全聯超市及捷運新蘆線的菜寮站，一站就轉乘桃園機捷到機場，附近還有運動中心、綜合體育館、區公所和郵局，集美商圈是個從早到晚都可買到生活所需物品的地方，是當地重要的採買來源，在年底即將開幕的迪卡儂賣場會將此區生活機能推到更加完善。
開車由重安街經忠孝橋約5分鐘可達台北車站雙子星特區，走重新路經台北橋抵中山北路晴光商圈，離三重交流道也只有8分鐘的車程距離。
「玫瑰3米6」是規劃地上七層，地下三層的建築，一般七層樓的建築只會開挖一層最多二層的地下室，此案卻開挖到地下三層，除了讓戶戶享有停車位外，更增加建築物抗震的強度。

中遠建築游文献董事長對於土地與建築的相對應關係有他的獨特見解，他認為“每筆土地都有其自身的條件，要如何將建築種在土地上並提供良好的生活空間與氛圍，好讓土地和建築創造最大的相乘效應，這是他一直在思考的事“，因此才有了玫瑰3米6的誕生。為了讓整棟的規劃更佳完善不惜延後銷售時程，只為了讓三重有一棟別具特色的輕建築。

在產品規劃上，2~3房的格局擁八大特色：

1. 一層二戶，雙拼規劃，住戶單純

2. 戶戶客廳、主臥面校園樹海第一排，享豪宅級景觀

3. 戶戶邊間雙面採光，房間無暗房

4. 全室挑高3米6，彈性空間好利用

5. 27坪2房，7米8大面寬採光，雙主臥設計，滿足小家庭的需求

6. 32坪3房，雙衛浴開窗規劃，無走道設計，零虛坪

7. 戶戶獨立廚房設計，油煙不亂竄

8. 頂樓星空花園規劃，發呆休閒最佳去處

建材工法方面這次也很用心：

1. 連續壁厚度60公分，深入地表約23米，抗六級地震

2. 給水管以明管方式施作，方便維修，不影響上下層住戶

3. 浴室淋浴防水施作180公分，測試48小時再貼磁磚

4. 子母水箱設計，不會有停水之虞

5. 浴室當層排氣，預防細菌病毒入侵

6. 主浴室裝設Panasonic四合一暖風機，五大貼心設計舒適宜人

7. 玄關門用鑄鋁防暴鋼木門搭配義大利CISA鎖，安全又穩重

8. 房間門用日本原裝進口大建室內門，特殊設計安靜無聲

9. 櫻花整體廚房規劃，贈碳纖維濾心淨水器，台灣廚藝第一品牌

10. 日系第一品牌TOTO衛浴瓷器設備，主臥附免治馬桶座，乾淨衛生
中遠建築游董事長表示，在面鄰集美國小操場樹海第一排並距捷運站走路三分鐘左右的環境中，結合區域內成熟的生活機能及優越的地理條件，加上華泰銀行及僑馥健經的雙重保障，以打造首購或換屋族的優質綠住所。
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