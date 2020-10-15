廣編／2020第七屆鄧白氏中小企業菁英獎　共創未來生態系

第七屆鄧白氏中小企業菁英獎於10月14日盛大舉辦頒獎典禮。鄧白氏中小企業菁英獎已成為臺灣中小企業年度盛事與經營追求指標，本屆會事獲得經濟部中小企業處、中華民國對外貿易發展協會及AIT美國在台協會的共同支持，中國輸出入銀行、久大行銷、保時捷台北、歐文氏R·M·S等企業的贊助參與。頒獎典禮當天數位經濟暨產業發展協會及中華民國全國中小企業總會也以頒獎嘉賓的角色蒞臨。

總統賀電支持 期勉企業與時俱進

「鄧白氏中小企業菁英獎」成立至今已邁入第七屆，每年從國內超過146萬家中小企業中，運用數據分析評選出最具出口競爭力的TOP 1000企業給予表揚。今年鄧白氏中小企業菁英獎共有1,068家入圍，產業別仍以製造業(75%)及批發業(21%)為最大宗，顯見台灣享譽全球的製造王國實力。從入圍企業觀察，有24%的企業為首次入圍，更有3%的企業連續七年入圍。其中超烽實業、統亞電子科技、明係事業、明昌國際工業及僑雄實業從所有入圍企業中脫穎而出，獲得MVP獎的殊榮。





為了鼓勵中小企業創新經營，總統蔡英文特別以賀電傳達支持，期勉所有得獎企業持續與時俱進，設定前瞻卓越目標，強化高效經營管理，加速智慧科技鏈結，攜手為打造多元宏觀之國際化社會貢獻心力。





經濟部政務次長曾文生在致詞時表示，2020年因為新冠肺炎疫情，出現了全球經濟衰退、負油價、台灣股市站上新高等歷史紀錄，我國信保基金在今年的保證額度更已超過六千億，超過過去三年總額，信保基金持續扮演協助中小企業的功能。由於台灣中小企業的韌性與彈性，才有了口罩國家隊，幫助我國有效控制疫情，展望未來，數位轉型與數位發展是產業發展重要的工作，政府將持續協助推動，協助企業找到適用的數位方法、面對轉型挑戰、持續增進競爭力！





永續傳承 數位轉型 共創未來





美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真致詞時提到，今年新冠疫情持續延燒至全球，產業經濟衝擊前所未見，甚至極大顛覆了人們生活方式與工作模式。鄧白氏曾謹慎思索今年是否要停辦一年，但是「鄧白氏中小企業菁英獎」代表的是台灣菁英企業的永續傳承，因此鄧白氏更要在這特殊的時間成爲臺灣中小企業掌握全球市場最好的推手！不僅如此，鄧白氏也將持續與政府部門及臺灣中小企業共同面對後疫情時代的全球市場生態變革，攜手推動數位轉型，共創未來的決心。

第七屆鄧白氏中小企業菁英獎頒獎典禮結束後，特別於10月15日舉辦一場線上高峰會，以「共創未來生態系–擁抱下個精彩十年」為主題，由全美最佳數據長安東尼·斯克里芬諾（Anthony Scriffignano）與行政院唐鳳政委共同開啟論壇序幕，期待透過數位轉型成功經驗及數據分析超前部署的洞察力，攜手台灣企業在未來開創更多更新的商業模式與商業應用，加速台灣企業及資料分析人才成長，推動台灣中小企業具備智慧企業核心價值，創造台灣跨境全球的優勢與競爭力。歡迎各企業及有興趣的民眾於10月15日下午2點，鎖定鄧白氏臺灣的FB粉絲團一起觀看線上直播！

