【名家專欄】簡鈺樺營養師／高血壓心臟病發風險近２倍　營養師６招有效控制高血壓

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【名家專欄】簡鈺樺營養師／高血壓心臟病發風險近２倍　營養師６招有效控制高血壓

今健康

calendar_today2020-10-16 13:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
文／簡鈺樺營養師

最近因為藝人的新聞事件以及季節轉變交界之時，大家又會開始討論著心血管的保健，而在心血管保健中也備受關注的高血壓，依據國民健康署研究107年「運用臺灣地區三高追蹤資料-探討三高相關疾病歷程及主要死因評估」分析發現後續發生心臟病的風險是1.78倍！因此提醒大家如果平常就可以懂得6招，就能更有助於預防高血壓。

#高血壓 #心臟病 #得舒飲食 #抽菸 #BMI #簡鈺樺
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鹽分控制


建議每日含鈉量控制在6公克鹽。減少使用加工品，同時烹調盡量善用天然辛香料像是蒜、薑、香菜及中藥食材等等。


酒精限量


建議男性不超過每日20公克酒精量，女性10公克酒精。


正常體位


建議大家可以利用體重（公斤）/身高（公尺平方）下去了解自己的BMI除了控制在正常體位外，也不要忘記搭配腰圍男性小於90公分、女性小於80公分。


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戒菸


菸品中的物質如尼古丁等，容易導致血管彈性變差甚至血液變黏稠等問題。


運動


尚未有運動習慣的民眾也非常建議可以從活動量開始做起，盡量減少靜態生活習慣喔！


得舒飲食


含有高鉀、鎂、鈣和膳食纖維的飲食，五大執行方向：


1.選擇全穀雜糧類
2.選擇低脂乳
3.紅肉改白肉
4.吃堅果用好油
5.天天吃蔬果


※得舒飲食中建議每日5份蔬菜+5份水果，希望可以多蔬菜水果，但由於水果的部分有醣份因素，營養師建議可以優化變成水果3份內，蔬菜份數維持。水果一份拳頭大；蔬菜煮熟後大約半碗，生菜為1碗。

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