▲ 「Subaru 挺你 #最重要的事」品牌年度形象影片獻映 邀車主分享與 Subaru 的生活

同時，即日起至2020年10月30日止，Subaru 邀請全台車主於 Subaru 官方 Facebook粉絲團響應「Subaru 挺你 #最重要的事」活動，分享自己與眾不同的生活樣貌，將可獲得 Subaru 限量專屬車貼。
每一段難忘的旅程是自信且安心的 繞了一圈還是回到原點—選擇 Subaru
「Subaru 挺你 #最重要的事」年度品牌形象影片，透過真實素人車主的訪談，帶出車主們對 Subaru 可靠的全方位安全防護及操控樂趣的珍愛。其中兩位車主親身經歷嚴重車禍事故，所幸獲得保護得以毫髮無傷，成為 Subaru 安全第一的品牌形象最佳見證！
回想起車禍發生的當下，二位歷劫歸來的車主陳小姐和張先生依舊心有餘悸，然而 Subaru特殊的潰縮式引擎和底盤設計，讓陳小姐在高速公路上因前方回堵導致煞車不及，車頭在嚴重撞擊後仍能全身而退；而張先生則因後方一輛 35 噸砂石車未保持安全距離，愛車遭受強烈追撞導致後半部全毀，所幸在高剛性車體結構的保護下方能平安無事。歷歷在目的深刻體驗讓張先生在換購新車時「繞了一圈還是回到原點」：再次選擇 Subaru！
而「SAWD 對稱式全時四輪驅動系統」以及「水平對臥引擎」所具備的優異操控性，讓同樣熱愛全家人上山下海和露營遠遊的任先生與黃先生等兩位不同世代 Forester 車主十分滿意，不僅讓車主自信且從容地迎接多變路況與崎嶇地形，更體現了 Subaru 車款的高耐用度。
對於每天因工作需求必須駕車 250 至 320 公里之間的 Levorg 車主陳小姐而言，安全性能則是她首要的考量重點，「EyeSight 智能駕駛安全輔助系統」除了有效減輕陳小姐在長途駕車中的負擔，全面且完善的安全防護更讓車主避免了意外發生。
不僅如此，車主們更是認同且熱愛 Subaru 品牌特有的凝聚力，無形之中那駕馭著六芒星車款的優越感，陪伴著全台 Subaru 車主共創別具意義的每一刻，也為各自的人車生活譜寫出精采獨特的美好篇章。
「Subaru 挺你 #最重要的事」年度品牌形象影片連結: https://youtu.be/xgTRz0MmT5Y
「Subaru 挺你 #最重要的事」 Facebook粉絲團活動贈送專屬車貼辦法如下：
- 步驟一: 在Facebook個人動態中發表貼文，並以文字加上圖片闡述SUBARU如何挺我生活中#最重要的事，並Hashtag #SUBARU挺你最重要的事，以及#車款名稱。
- 步驟二: 將步驟一的個人貼文截圖，回傳到 Subaru 活動文章上的留言區。
(活動網址 : https://www.facebook.com/subaruasiatw/posts/2737600946475299)
- 步驟三: 填寫車貼索取表單: https://ml.skyurl.cc/lSNLZOO。
- 步驟四: 活動小組將於10月30日在此活動貼文留言區，公布前1,000名獲得限量2020 Subaru 專屬車貼的幸運得主。