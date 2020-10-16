▲ Toyota 官方網站全新改版暨 Corolla Cross AR賞車上線

瀏覽車款貼心提醒

熱門 Toyota 車款 全車色線上 360 度外觀內裝賞車

熱門車款如 Altis、Corolla Cross 等可在 Toyota 官網上查看全車色 360 度賞車，讓使用者可在線上查看各車型的全角度魅力。





極致貼心車主專區

愛車秘書預約定保新增車主填寫愛車特殊需求區塊，讓車主能連同預約保養服務據點與時間告知服務專員，讓車主入廠時 Toyota 就為您的愛車做足準備。



台灣車界首創 Corolla Cross AR擴增實境賞車*





搭配 Corolla Cross 全新上市，Toyota 官網獨步台灣車界創新推出 Corolla Cross AR擴增實境賞車功能，無須額外安裝APP、簡單透過行動裝置到 Toyota 官網 Corolla Cross 車款介紹頁，點選「全車 AR 賞車」按鈕後，即可隨時隨地觀看 Corolla Cross 的外觀及內裝，帶給顧客絕妙的 Toyota 獨家網站體驗。AR擴增實境賞車可以放大、縮小及移動等方式查看車色，詳細操作請見https://www.toyota.com.tw/AR/manual/。



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*註：AR實境操作時請務必留意四周環境、注意自身安全。