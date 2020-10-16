Toyota 官方網站全新改版暨 Corolla Cross AR賞車上線

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Toyota 官方網站全新改版暨 Corolla Cross AR賞車上線

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calendar_today2020-10-16 17:55:01

Toyota 官方網站全新改版暨 Corolla Cross AR賞車上線
▲ Toyota 官方網站全新改版暨 Corolla Cross AR賞車上線
Toyota 官網一直是消費者獲得 Toyota 相關資訊的重要途徑，每月約有 80 萬名以上消費者來搜尋相關品牌及車輛的詳細訊息。為滿足廣大消費者瀏覽需求、提升消費者於 Toyota 官網的瀏覽體驗，並因應以行動裝置為主的使用趨勢，進行 Toyota 官網的全新改版。
打造全新貼心 Toyota 官網
　　本次 Toyota 官網以全新樣貌與大眾見面，並新增了多項實用的網站功能：

  • 瀏覽車款貼心提醒
Toyota 依照消費者於官網不同的瀏覽歷程，提供其有興趣的資訊。例如，當消費者瀏覽過 Corolla Cross 車款，則下次入站時首頁的「最近看過車款」即會提供消費者該車款資訊，提醒消費者可以繼續查看並可追蹤收藏，方便下次繼續瀏覽。

  • 熱門 Toyota 車款 全車色線上 360 度外觀內裝賞車

　　熱門車款如 Altis、Corolla Cross 等可在 Toyota 官網上查看全車色 360 度賞車，讓使用者可在線上查看各車型的全角度魅力。

  • 極致貼心車主專區

　　愛車秘書預約定保新增車主填寫愛車特殊需求區塊，讓車主能連同預約保養服務據點與時間告知服務專員，讓車主入廠時 Toyota 就為您的愛車做足準備。

台灣車界首創 Corolla Cross AR擴增實境賞車*

搭配 Corolla Cross 全新上市，Toyota 官網獨步台灣車界創新推出 Corolla Cross AR擴增實境賞車功能，無須額外安裝APP、簡單透過行動裝置到 Toyota 官網 Corolla Cross 車款介紹頁，點選「全車 AR 賞車」按鈕後，即可隨時隨地觀看 Corolla Cross 的外觀及內裝，帶給顧客絕妙的 Toyota 獨家網站體驗。AR擴增實境賞車可以放大、縮小及移動等方式查看車色，詳細操作請見https://www.toyota.com.tw/AR/manual/

改版後的Toyota官網期待能帶給消費者全新的網站瀏覽體驗，讓查找、閱讀Toyota資訊更為輕鬆容易，立即前往Toyota官網一探究竟https://www.toyota.com.tw

*註：AR實境操作時請務必留意四周環境、注意自身安全。

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