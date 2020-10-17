累積200多萬客戶「細胞庫」　訊聯將主攻籌謀10年的戰略

訊聯迄今已經與醫療院所合作提出15件《特管辦法》申請，有兩件獲准且開始收案；在臨床試驗方面，也鎖定肺部損傷發展。該公司也是少數同時擁有免疫細胞、臍帶血、臍帶、牙齒、成人周邊血及脂肪間質幹細胞等6種細胞庫與核心技術的公司，目前正夯的間質幹細胞儲存服務，訊聯更是2005年就搶在業界之先。
訊聯董事長蔡政憲回憶創業之初，「20年前臍帶血剛起步，大陸把它當成戰略物資，當時覺得他們過度詮釋。今天回過頭來想，臍帶血一是血液來源；二是造血幹細胞來源；三有基因資訊，確實是戰略物資。」
從「戰略物資」發展細胞治療
據了解，針對新冠肺炎患者的急性呼吸窘迫症候群，間質幹細胞被國際間視為可能的治療策略之一，如果這是緊急戰略物資，訊聯自己算了一下細胞庫存量，可以馬上送出130萬劑，台灣同業難望其項背。
也就是說，「細胞庫」是訊聯向下延伸到細胞治療最大的養分，20年的經驗，滿滿的戰略物資，累積的不僅是200多萬個客戶與家人，更重要的是，不斷地透過實驗室認證、醫療實證（幹細胞配對移植、學術研究、臨床試驗合作等等），增加更多長期經驗與數據，對將來的技術授權或國際拓展，都是加分。
然而，近年細胞治療產業加速發展，不乏資源更多的後進者，從國際合作、先進技術、細胞代工製造等方方面面切入這個產業，而且都聲稱要往上游建立細胞庫，可預見的未來，訊聯面對的競爭只會愈來愈激烈。
對此，蔡政憲自有籌謀，「這要回到我看到的願景。2007年訊聯上櫃時，我構想中的藍圖，一個是細胞治療，一個是基因醫學。細胞治療走到一個階段一定沒有辦法突破，這時候要有基因醫學相輔相成。」於是，2008年創源成立，負責集團的基因醫學發展，後來也順利上櫃。
到了2010年，蔡政憲又有了更大的願景：「當時我併了一家專門做生物資訊、智慧醫療相關的公司，我認為要做好細胞治療，一定要有輔助的武器，一個是基因醫學，另一個就是數位資訊的力量。大家可以拭目以待未來10年，這3股整合力量如何讓單向的細胞治療，走向更寬廣的道路。」這正是蔡政憲要凸顯的競爭優勢，「3項優勢整合在同一個集團內，很少見。」
善用數位資訊達成精準醫療
數位資訊利用基因與臨床數據的比對、分析與應用，達成精準細胞治療的目標，這是細胞治療產業的發展趨勢，「但我們10年前就在做了，累積很寶貴的數據。」
台灣的細胞治療產業仍在萌芽期，前路還長，蔡政憲端出集團籌謀10多年的整合策略來應戰，但是無可否認的，誰能戰到最後並發揮效益，充裕的現金流是很現實的一環。
蔡政憲坦言，為了開發細胞新應用，還要養數位資訊部，公司燒了不少錢，這也是訊聯近年每股淨利都在0.5元以下，不若早期豐厚之故。訊聯的現金流，來自細胞儲存，以及幹細胞在毛髮再生、保養品等應用，「另外，我也利用基因檢測培植第2核心事業的能力，10多年來，既慢慢培養我們的基因醫學能力，也幫我賺很多必要的資金。」
「細胞治療是一個新經濟體，要用更寬廣的眼光去看這個產業。」20年前，蔡政憲選擇創業，走在一個當時法規都還不健全、從無到有的臍帶血儲存領域；現在，他正以整合策略，迎戰下一階段的競爭。