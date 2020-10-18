連鎖飯店龍頭凱撒祭「0元入住」　殺手級促銷背後的盤算

台北凱達飯店推出這殺手級促銷案，凱撒飯店集團副總裁皮金營身兼台北凱達總經理直言：「我們是忍痛做零元專案。」位於台北市萬華艋舺大道、與萬華火車站共構的凱達飯店，有750個房間，是全台灣房間數第2大的飯店，僅次於台北君悅飯店850個房間。750個房間的量體，聽起來也挺嚇人的，尤其以前國內旅客還占凱達不到一成，多數是日韓觀光客；在觀光客直接歸零的現在，台北市中心的飯店確實很辛苦。
撩撥消費者 帶動兩成業績
皮金營說，平日的時候先放個20間，這20間一定會滿，後續的客人問他要不要加個500、600元升等？吸引客人上門。「所有飯店都一樣，高檔的原本6000元，現在都不到4000元。」但別小看這零元入住方案，帶動了將近兩成的業績。
凱撒集團無畏疫情，旗下台東的趣淘漫旅在6月正式開幕後，集團在全台擁有10家飯店，讓凱撒飯店集團董事長林鴻道圓了心願，「終於十全十美。」台東這個點，是今年1月去看的，進場時間點也是最好的。不但價格便宜，疫情期間改裝再合適不過，一開幕之後，就迎來報復性國旅潮，證實林鴻道的眼光精準。
皮金營指出，其實在去年陸客團來台限縮，去年7月宣布，8月沒受影響，9月就呈現雪崩式下跌；對於當時很多之前才改成飯店的，影響很大。「不少做陸客的，其實那時候就開始收的收、關的關了。」
目前凱撒飯店集團房間數共有3100個，以房間數來說，穩坐台灣飯店連鎖龍頭。集團去年整體營收約46億元，其中營收最高的為台北凱達10億元、台北凱撒近9億元，墾丁凱撒8.5億元；台北凱達與台北凱撒房間數分別為750、478間。
在疫情嚴峻的2、3、4月， 大台北地區所有飯店都受到疫情影響很大，皮金營說，3、4月住房超過15%的都很棒，有20%業界都要鼓掌了。但隨著國旅報復性反彈，大台北地區流行偽出國，加上中南部客人北上，8月分台北凱撒、萬華凱達住房率已回復至6成，板橋凱撒接近7成；現在墾丁凱撒、台南的趣淘漫旅，住房率都比疫情前還要高。以大日子來說，台南趣淘漫旅的住房率在疫情前約7~8成，但7、8月都高達9成。
疫情之初，林鴻道就宣布3不政策：不裁員、不減薪、不放無薪假，因此人力運用格外重要，例如南部有人出缺，北部員工下去幫忙，其他員工也利用時間進行訓練。
經營模式改變 改打團體戰
疫情改變了很多管理模式與經營模式。皮金營說，以前業務都在跑南韓、日本，現在業務都在中南部抓旅行社團客。以前人員連中餐與西餐都很難調度，現在打破藩籬，連財務都要去幫忙婚宴市場。連鎖系統以前是兄弟爬山、各自衝業績，現在大家都聯合起來。
能夠從疫情中迅速恢復，就不能不提到在觀光業史上破天荒的結盟案。雲朗、凱撒、老爺3大飯店集團聯手，共度難關，第1波優惠就先針對自家員工；包括雲朗關係企業台泥員工、老爺互助營造、以及凱撒集團背後的宏國集團等，擴散出去員工數目相當可觀。難怪盛治仁曾透露，1億元帶動了5億元以上的消費。
皮金營說，當初接到電話說要聚一下、聊一聊，不到10天就出來開聯盟記者會。過去光是自己旗下飯店的總經理，溝通都要很久，這次3個連鎖集團、28家飯店，要做對的事，最高層幾乎每週都坐下來討論，一起共度難關。
皮金營說，台灣人很注重價格，例如中南部客人來台北只問價錢，以後要回復價格不容易，但若堅持高價就沒生意。他笑說，疫情不能看淨利，只能看毛利，維持毛利是正的，就不會虧錢。「我常跟員工說，什麼時候不知道，但疫情一定會過去的。」