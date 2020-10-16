秋天易過敏感冒、更年期症狀變多？中醫師教養肺降燥法：按摩、飲食、多喝水

今年過完中秋後氣溫明顯下降，不少人覺得比往常更早迎接秋天，隨著入秋溫差大，季節性的疾病也開始出現，南崁風澤診所胡心瀕院長表示，自身調節能力弱的族群，容易受到氣候轉變影響，尤其在秋季最常發生鼻塞、打噴嚏、汗皰疹，還有自律神經失衡。胡心瀕說明，因入秋漏日夜溫差大，日照時間逐漸縮短，導致交感神經和副交感神經易混亂失衡。此時更年期女性與男性需要特別注意保健，由於荷爾蒙分泌開始下降，使身體容易在入秋後出現各種毛病。
秋季日照縮短、氣溫逐漸下降，容易讓人懶洋洋，情緒也會比較低落，上班族出現精神不濟的情形會增加。胡心瀕表示，中醫講究陰陽平衡，春夏季養陽氣，秋冬季則應收斂陽氣，身體陽氣開始減弱，就會產生沒有精神等狀況，建議可以適度運動，並利用穴位按摩改善，其中百會穴、太陽穴、內關穴還有風池穴可有效幫助放鬆，也可以加入依蘭、迷迭香或是雪松等精油加乘效果。
秋補養生法寶 要多吃白色食物養肺？
秋季氣溫下降，不少人開始進補。胡心瀕指出，肺臟主皮毛，秋季相對乾燥，肺臟又有怕燥特性，可補充白色食材滋潤肺部，像是蓮子、白木耳，還有堅果類也是很好的選擇，在秋天攝取不容易上火，也能起到皮膚保濕作用。至於國人愛吃麻辣鍋進補，胡心瀕建議適量為上，辛辣會使毛細孔擴張，當接觸到外面寒冷的天氣，又沒做好保暖準備就容易感冒。想在秋天進補的民眾，中醫師建議可以在火鍋中多加蔬菜，讓身體不會那麼燥，也可以準備薄荷葉、決明子等茶包，降低火氣、減緩燥熱症狀。
秋季養生要點！這些日常作息要做對
秋季作息的一大重點，在於依日照時間「早睡早起」，平時可提早半小時就寢。此外，保暖工夫也要做足，出門時可攜帶薄長袖或是外套，以防早晚溫差大，而皮膚保濕也是秋季的養生重點。胡心瀕強調，秋季時很多人忘記喝水，補充水分有助於皮膚保持滋潤，不容易有乾燥脫皮等症狀，還能促進腸胃蠕動，穩定消化系統。運動也是緩解秋天讓人懶洋洋的好方法之一，胡心瀕建議運動前做好足夠暖身，運動後也要伸展收操，能避免抽筋找上身。而年長者的關節保護也很重要，同時隨時注意補充水分。
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