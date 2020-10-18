原遊空大創生市集 開放校園讓民眾更親近
記者陳問荷/新北報導
calendar_today2020-10-18 21:00:00
蘆洲也有創意市集！國立空中大學「原遊空大創生市集」將於本週日（18日）上午10點至下午6點，在國立空中大學今年輔完工的「地方創生園區」舉辦，「原遊空大創生市集」由國立空中大學創新育成中心主辦，以原味蔬食、樸質手創等主題，當天精選30個特色攤商，將活動場地延伸至校內的南院。
空大育成中心於今年8月份舉辦2日的原味風格市集，獲得極佳回饋，因此繼續規劃於10月至12月的第三個週日舉辦，未來將持續邀集更多特色攤商擴大舉辦，期待創造一個不只讓人想逛、想買、更充滿生活樂趣的創意生活市集。空中大學育成中心規劃以此市集做為起點，於明年進行整合發展「蘆洲新型態一日生活圈」之重要任務，導入「創意生活產業」所具有之「核心知識」、「高質美感」以及「深度體驗」等特質，輔導在地特色企業，整合在地創生企業、文化資源之市集模式，進而活化並振興蘆洲在地商圈，預計於未來針對新北市三重、五股、新莊、樹林等商圈持續進行並推動商圈輔導、轉型、升級與創新工作。
空中大學落腳蘆洲超過30年，近年以校園改造及美化，透過貼近生活的創生市集落實校園開放，回饋社區民眾；另一方面，也透過假日市集讓更多人認識這些充滿色彩的地方創生力，來提升蘆洲的及地方特色企業的能見度。