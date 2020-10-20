房市／少子化學區宅還保值？專家說「先看這兩件事」
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-20 18:00:00
一名網友在PTT提問，學校旁住宅的保值性如何？房市專家表示，學校周邊區域生活機能通常都很完整，如果有捷運且該校又是明星學校，日後轉手難易度及價格都不會差；至於若講求保值性高，則要注意當地房價行情是否已處在高水位，如果已是高房價區域，相對較容易在市場波動時價格略跌。
網友提問，鄰近國小約600公尺的住宅，到底是優點還是缺點？因為有時會聽到廣播噪音，上下學接送時段也會有壅塞疑慮，「不曉得學校旁的房子保值性如何？」回文網友則表示，要看學區條件，招生佳的明星學區仍會搶翻天；但也有人說，隔幾條巷道較清淨，甚至少子化已成趨勢，不見得保值。對此，大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，一般而言，明星學校周邊的住宅房價保值性都高，尤其學校附近生活機能都不會太差，如果又有捷運線行經，日後轉手不難，且價格多半不會太差。
不過她也表示，如果該學校周邊本來就屬於高房價區域，如台北市很多明星學校座落的區域是蛋黃區，幾年前市場波動大時，高價住宅房價下跌的幅度就相對明顯，相較之下，北投石牌地區的房價在北市之中相對親民，當時下跌幅度就比較小，這也是可作為購置學區宅考量的依據。信義房屋七期河南店店長杜得琳則表示，通常明星學校周邊住宅會被稱為「學區宅」，但無論是學區宅還是一般學校周邊，只要有學校在，餐飲、診所、補習班、藥妝及零售商店等通常都一應俱全，生活機能完整，雙薪家庭父母也較不用擔心孩子通勤上學的問題；再加上現在學校多半會開放作為社區運動的場地，對鄰近住戶也是利多。因此，無論是否屬於明星學校，學校旁住宅多半都保值，唯明星學校房價漲幅會更明顯。