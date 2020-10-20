▲ 拯救海洋，Toyota 萬人淨灘清出逾 11 噸垃圾

淨灘活動與成果
今年和泰汽車再次同步串聯全台，民眾報名較去年更加踴躍，總計集團員工、眷屬、車主、在地民眾、公單位、及 NPO（非營利組織，Non-Profit Organization）及國小孩童等約 1.2 萬人報名，超過去年盛況。當天和泰汽車黃南光董事長，於桃園市觀音濱海遊憩區的場次，與環保署張子敬署長、海保署黃向文署長、桃園市鄭文燦市長、台灣咾咕嶼協會張欣怡秘書長等貴賓，以自身的行動力，帶領員工、眷屬、車主、在地民眾、國小孩童、家長、及桃園市府海管處清潔隊志工等約 2 千 4 百人展現淨灘減塑、珍愛台灣海岸的行動。
活動當天全台共清理出垃圾 11.4 噸及 50,187 瓶廢棄保特瓶（相當於 19.8 座 101 大樓高度）。這次淨灘垃圾總量較去年多，顯示我們仍需於生活中落實減塑行為，期望海灘垃圾越撿越少。為延伸活動效益，讓減塑行為從小扎根並形成正向循環，和泰汽車以撿拾 1 支廢棄保特瓶捐 10 元作為公益基金，總金額共 501,870 元，全數捐贈公益基金予台灣咾咕嶼協會，作為後續全台國小孩童的減塑、環保教育。
和泰減塑及其他環保成果
和泰汽車集團長期貢獻於台灣社會並善盡企業責任。在環境保護議題上，不僅致力於提供環境友善與節能的商品及服務，亦在降低塑膠汙染上有著顯著的作為。例如：去年集團所屬的 Toyota、Lexus 及 HINO 品牌的經銷據點停止提供塑膠瓶裝水，預計一年可減少 250 萬個塑膠瓶的產生。在車輛保修中所需要的潤滑機油，傳統上皆使用塑膠瓶為主要容器，不可避免地造成環境的危害，因此早在 2003 年導入中央給油系統，利用此系統取代塑膠瓶的使用。累計至 2020 年 8 月，已大幅減少使用 4,910 萬個塑膠機油瓶。將這些塑膠機油瓶疊起來可繞行台灣海岸線 9.5 圈。
此外，在節能減碳上，從 2018 年起導入再生能源太陽能案場，至今年底將有 29 處，預計年抵減量可達約 6,078 噸，相當於 15.6 座大安森林公園（389 噸/年）年抵碳量。在持續節電措施及太陽能抵碳成效下，和泰汽車及全體經銷商 1-8 月較去年同期下降 9% 碳排。在節水方面，導入服務廠彈性洗車、雨水回收、漏水改善等措施下，1-8 月用水量亦較去年同期下降 4%。
外界肯定
和泰汽車長期耕耘企業社會責任（CSR），連續 6 年榮獲「天下 CSR 企業公民獎」，今年更一口氣從 2019 年排名第 20 名躍升至第 8 名。