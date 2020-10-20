▲ Lexus 攜手 GQ城市野營嘉年華，創造一日都會綠洲

Lexus打造出「Lexus Forest森林學堂」、「Lexus森林之聲」、「Lexus x GQ風格露營包廂」、「Lexus SUV車系試駕｜豪華休旅 RX / NX / UX」，並與知名餐廳聯手推出限定版「Lexus森林食堂」。

Lexus Forest森林學堂





Lexus Forest 特別將山林裡的蟲鳴鳥叫帶入園區，並精心運用綠意盎然的花草樹木和昆蟲裝飾點綴各個場景。其中「綠色隧道」特別請到知名插畫家 Bianco 發揮充滿童心的想像力，為巨型的泡泡隧道彩繪上繽紛的動物與昆蟲插畫，活動當天 Lexus 也歡迎大人、小孩們一同發揮創意，在綠色隧道中盡情剪剪貼貼。只要拿著手中的集點卡，尋找藏在森林園區內各個角落的寶物，集滿 6 個印章，即能兌換 Lexus 準備的森林系神秘禮物。





Lexus 森林之聲





在享受蟲鳴鳥叫之時，Lexus Forest也為大家準備好美妙的「森林之聲」，將有爵士香頌歌手與昆蟲動物講師輪番上陣。





Lexus x GQ風格露營包廂





Lexus 與 GQ 精心挑選出 5 頂最有風格的精品質感帳篷，其中包括 Lotus Belle 奢白蓮花帳、Ogawa 日式鐘型帳、Zane Arts 日月如常帳、波里洋行法式屋型帳，還有台灣本土品牌TiiTENT設計的 Space 豪華太空帳，只要購買套票即可享有飯店規格 check-in & check-out 與貼心管家的頂級服務，兩小時的包廂入住悠閒時光，附贈價值 1,100 元的森林食堂套票（共含 3 份餐點和 3 款調飲）一組。





Lexus 休旅試駕





Lexus 活動現場將提供豪華車款 RX、NX、UX 三款 SUV 車系的試駕體驗，SUV 全車系全面標配 Lexus Safety System+2.0 智動駕駛輔助系統並同步支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 操作，不但可讓車主駕駛過程更輕鬆之外，更大幅提升行車安全。