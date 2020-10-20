廣編／林口區最期待大案　五星級飯店式社區「聯虹星耀」

林口區最期待大案「聯虹星耀」，邀請7大卡司共同規劃五星級飯店式社區，本案為地上15樓、地下B4的輕量級小豪邸，規劃22-42坪產品，每坪成交35-37萬元，全案預計2021年完工。

近年酒店式公寓風生水起，新北林口區再度迎來新建案，聯虹集團攜手宏林營造集團合作，推出新案「聯虹星耀」預計年底公開，超星級的規劃搭配卡司重量級團隊，聯虹建設預打造公園名宅，輕量級的坪數也讓許多聯虹品牌的粉絲低總價入手，單坪成交預計在35萬左右，挑戰林口新高價。

「聯虹星耀」全案基地面積269坪，在吉祥公園廣場首排，聯虹建設預備複製富貴公園豪門聚落的成功，在吉祥廣場、家樂福商圈周邊規劃星級輕量寓所，帶著只有聯虹能超越聯虹的理念，傳承長虹建設的光榮建築歷史，這次的聯虹星耀找來了十大建築名師蕭家福建築事務所，搭配渡假旅店豪奢設計師負責人許黃勝兆規劃，細節由長虹美學總監親自擺設，建築美學絲毫不馬虎，目前為林口地區期待度最受關注的新建案。





專案經理莊智捷介紹「聯虹星耀」全棟戶數70戶，全戶住宅0店面，大廳出入口在吉祥公園內，規劃珠寶盒的設計理念帶入稀有高貴的意象，公設位於1樓和頂樓，包括英倫風迎賓門廳、賓客交誼廳、sky gym休閒會館、Sky Outdoor Restaurant和私有娛樂室、孩童遊樂區、賽車裝飾區等。規劃坪數22~43坪，原預計今年12月公開，但已超過420組預約客戶，讓銷售中心不得不加緊速度提前公開；本案主打尊榮客群最愛的「品味、品質、品牌」，擁有品牌保證、環境又有公園圍繞、7大卡司聯名推薦，可望在林口帶領建築新風潮，目前尚未對外開放，近期會公佈開案時間。





莊智捷分享，「聯虹星耀」為聯虹集團規劃多時預備引爆的指標產品，「無人旅店概念品牌寓所」客群鎖定北市或林口在地換屋居民，引進聲控叫梯、QR CODE智能管理、坐電梯回家有負離子過濾空氣清淨、全棟配有長庚生技活水，室內標配有德國原裝面板德久系列廚具、TOTO全系列衛浴，雙衛浴皆有暖風機、皆有免治馬桶功能、另還有標配伸縮龍頭、鋼板琺瑯浴缸、電子鎖可在增配手機智慧開門功能，宏林營造五星品牌，搭配高端防疫設施，帶來全新舒適星級體驗。





「聯虹星耀」最大優勢為稀有性，設計有品牌、環境有公園、機能豐沛、公設豐富，更是林口少有輕量坪數搭配高端配備的產品，原本搭配防疫的議題在蓋好宅，現今這些智能配備想必能成為林口稀有規劃，整體設計均為國際級團隊設計，最難得可貴是一般配備高端的產品通常是規劃大坪數，但聯虹星耀坪數親民，可望打造小豪宅等級的品牌寓所。





基地地址：新北市林口區力行段 231、232 地號

接待會館：新北市林口區文化二路與四維路路口