▲ 省油省稅金！Suzuki Ignis 輕油電小車 68 萬起正式登場

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全新 Ignis 採用全新四孔進氣鍍鉻水箱罩與前、後保桿設計，搭配霧黑防刮輪拱與亮黑五輻梯型鋁圈。此外 Ignis 採用免鑰匙車門啟閉系統，只需按下按鍵就能開、關鎖。
座艙採雅致的黑白雙色為基底，搭配以水平線條延伸出的車室空間，創造遼闊視覺感受。Ignis 的中央控制區與車門把手更對應不同車色的配色設計，提供藍、銀雙色內裝，賦予車主個性化的車室氛圍。此外，後座椅採取 6/4 分離式設計，可依使用需求創造最大 501L 彈性收納容量，行李廂蓋板下更有 106L 隱藏空間。
Ignis 率先導入 Hybrid 輕油電科技，結合 ISG（Integrated Starter Generator）整合式啟動馬達發電機與鋰離子電池組的 SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力車，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助。
同時，Ignis 搭載 DCBS 煞車輔助系統，即時偵測前方車輛與行人，可更精準偵測距離，預先示警提醒駕駛人，且在必要情況下介入主動煞車，避免碰撞意外發生。
Ignis 更採用全新 1.2L Dualjet 引擎，提升燃油效率的雙噴油嘴系統與輕量化設計，創造平均油耗 22.1km/L 的一級能源效率。此外，1,197cc 最小級距排氣量，造就兼具稅金與燃油的雙效節能表現。