影／WWE性感女星「提槍」抗敵　軍事背景好嚇人

電影《綁票追殺令》除了由布魯斯威利主演，片中還找來美國職業摔角（WWE）出身的性感健美女星娜塔莉伊娃瑪麗（Natalie Eva Marie）演出。戲裡戲外都出身自軍事背景的她，拍攝前花費許多時間進行訓練，身手不同凡響，根本是衝鋒陷陣的女漢子。

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娜塔莉伊娃瑪麗不僅出身美國職業摔角，同時也是時尚設計師與健身模特兒，並在2017年演出過《桃色入侵》，出身軍事家庭的她透露：「我的父親是海軍陸戰隊隊員，我的哥哥目前正在陸軍服役，所以能在片中飾演特種部隊出身的女性角色，對我來說真的意義非凡。」她也笑說：「我是家中唯一的女生，所以這個角色真的跟我很像，我可以輕易和男生打成一片。」

▲出身軍事背景的娜塔莉伊娃瑪麗，變身衝鋒陷陣的女漢子。（圖／采昌）

導演也大讚娜塔莉：「她為這部電影接受很多訓練，是很稱職的女演員，這也是她的第一個重要角色。我欣賞她的奉獻精神，我們在製作前，花費很多時間談論這個角色，以及她在片中的情感轉折，我相信她比我還更了解這個角色。」

▲布魯斯威利詮釋科技公司總裁，全力阻止反派組織毀滅世界。（圖／采昌）

此外，布魯斯威利在片中身分是科技公司總裁，試圖阻止恐怖組織毀滅世界，更要救出他被綁架的愛女。導演在訪談時特別提到，劇組只花費10天時間，就完成本片拍攝：「通常大規模預算的電影，都會花10天拍一個場景，但我們在短短10天之內，就拍完無數槍林彈雨場面，和整整80多頁對話，很瘋狂，但我們還是達成了！」