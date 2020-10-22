三陰性乳癌早期確診治療存活率高？要注意哪些家族史？鄭翠芬醫師：定期檢查最重要

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早期確診治療存活率高 定期回診加自我檢查
新光吳火獅紀念醫院一般外科鄭翠芬主任表示三陰性乳癌及早確診，也可以有很好的存活率，接受治療後，2至4年無復發，普遍都是安全的，醫師提醒如果確診為三陰性乳癌，沒有及時接受治療，風險將比其他的癌症來得高。隨著醫學進步，目前有標靶治療等新型治療選擇出現，因此三陰性乳癌是不是預後就較差，或許不用太早下定論。
三陰性乳癌治療後的追蹤與其他的乳癌沒有太大的差異，惟有不同是回診頻率，鄭翠芬表示荷爾蒙接受體陽性的乳癌類型，因為每天必須服藥，因此會定期回診取藥，但三陰性乳癌在完成手術、化學治療後，就不需頻繁來往醫療院所，因此醫師建議在治療後學習自我檢查很重要，包括如何檢查健康的乳房及哪些淋巴要特別注意，同時每半年回診做檢查。
三陰性乳癌風險因子 有這些家族史要注意
鄭翠芬指出，三陰性乳癌部分的患者是與Brca基因突變有關，也就是家中成員，一等親或二等親裡面有人得過乳癌、卵巢癌、攝護腺癌或者男性得乳癌，這些多與Brca基因突變有關，醫師建議確診後，可先進行基因檢測幫助釐清後續治療方向，也能提高家族成員的警覺心。
定期接受乳癌檢查 愈早發現預後愈佳
由於乳癌初期沒有明顯症狀，多數人都是摸到乳房腫塊後才驚覺異常，因此養成自我檢查習慣非常重要，鄭翠芬說明乳房的自我檢查在洗澡時就可以進行，只要乳房發育完全，沒有年齡限制。真正需要專業檢查時，建議30歲開始，應定期進行乳房篩檢，了解自己有無囊腫或是纖維瘤等，如果沒有家族史，30至40歲兩年檢查一次，有家族史且該成員在60歲以前得乳癌，則建議每年檢查一次。針對40歲以上，每年都需要做一次檢查，目前國內政策有補助45歲以上女性，兩年一次的乳房X光攝影，鄭翠芬表示有必要還是需每年進行篩檢，以利早期發現並儘快接受治療。
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