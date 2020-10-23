房市／青埔交易熱點　門牌不同單價最多差10萬

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青埔A18區最近高鐵，且商業動能最強勁、生活機能充足，是交易最熱區且單價最高。沈佳指出，週邊大型購物商場，飯店及娛樂一應俱全，且擁有高鐵以及機捷雙軌的優勢，平均單價介於30~40萬之間，是青埔這三個區域中價格最高，也是交通最便利的一區，主要吸引雙北的通勤族群，看準價格比雙北低，屋齡也新，且出站就是商場，CP值高。另外也吸引台中年輕族群，考量到在桃園中壢工作，假日搭乘高鐵一小時內就可回到台中孝親。
其次是A19區，也就是桃園體育園區站週邊，機能雖然較A18區弱一些，交通也只有機場捷運，但「Global Mall桃園A19」將於明年4月完工，桃捷A19站的空橋也串連購物中心以及桃園棒球場，將生活、購物和娛樂串聯起來，後勢可期。沈佳說，A19以首購族為主，多為在桃園或中壢工作，購屋預算覺得A18較貴的族群，平均單價介於27~38萬之間，視離捷運的距離以及建商的品牌而有價格上的差異。
價格相對親民的是A17區，單價落在20~27萬之間，沈佳觀察，此區為大園門牌，較中壢門牌相比較為弱勢，且生活機能、交通皆不如A18及A19區，但因為一站可到娛樂商場，且又不受假日人潮影響的清幽居住環境反倒吸引原住戶本地換屋族或是中壢退休族群。