▲ Mercedes-Benz V-Class「星動之旅 2.0」前進全台五大城市

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首站駛進台南國慶煙火 驚豔六萬人
Mercedes-Benz 於去年發表了全新 V-Class，年底所舉辦的《The new V-Class. 星動之旅》全台巡迴活動，更是獲得熱烈的迴響。邁入 2020 年，升級為《The V-Class 星動之旅 2.0》造訪台灣各地，展現「與親朋好友共享美好生活」的新態度，首站駛進台南觀夕平台，在國慶煙火施放當天吸引約 60,000 人次體驗。
第二站在台中麗寶賽車場，提供 AMG 車主們專屬的餐飲服務；隨後第三站於本周末（10 月 24、25 日）前往高雄愛河畔，在高雄電影節期間為 ARTFOOD SPACE 河畔美食主題市集增添話題；第四站將於 11 月 7、8 日到桃園 Xpark 北側廣場，成為 Xpark 開幕後首次豪華汽車品牌巡迴展演活動；最後一站則是 11 月 21、22 日回到台北，在信義區 Neo19 前襯托著台北101的夜景，畫下句點。
為了呈現給車迷朋友們不同的生活態度，讓 V-Class 乘載各種夢想前進，《The V-Class 星動之旅 2.0》台灣賓士特別與台北知名餐酒館 PS TAPAS 打造造型餐車，品嘗現場烹煮的西班牙海鮮大鍋飯等餐點。同時準備三個闖關遊戲，包含：快手排列組合 V-Class 九種座艙變化、後行李箱大容量挑戰、以及 MBUX 多媒體系統互動體驗，完成三個關卡的挑戰後，並將照片分享到個人社群平台，即可獲得精緻小禮，每日數量有限、贈完為止。活動期間凡於《The V-Class 星動之旅 2.0》現場完成訂車手續者，更可獲得限量「Mercedes-Benz 肩背帆布包」。
V 250 d 和 V 300 d 兩種車型體驗一次滿足
《The V-Class 星動之旅 2.0》除了美食與互動遊戲，現場亦可和親朋好友坐進 2+3+3 八人座標準配置的 V 250 d，駕駛座還可以體驗最新的 MBUX 多媒體系統，V 250 d 也可選配七人座套件，完全打平第三排座椅做為行動床鋪。
《The V-Class 星動之旅 2.0》僅剩三場，敬請把握
|城市
|高雄
|桃園
|台北
|日期時間
|10 月 24、25 日
(週六、週日)
14:00 – 20:00
|11 月 7、8 日
(週六、週日)
11:00 – 20:00
|11 月 21、22 日
(週六、週日)
11:00 – 20:00
|地點
|ARTFOOD SPACE –
河畔美食主題市集
(愛河河西路-河畔廊道)
|Xpark 北側廣場
(桃園市中壢區春德路105號)
|Neo 19 前廣場
(台北市信義區松壽路22號)