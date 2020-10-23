▲ Toyota Corolla Cross 的魅力，就像記憶中夠份量的排骨飯

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關於 Corolla Cross 的介紹，相信台灣蓬勃發展的車媒產業，早已完整的進行一輪報導，鉅細彌遺的程度，近乎完美。所以這一篇文章我們不細談規格配備或動力數據，從另一個角度來看 Toyota 一貫以來的策略，還有 Corolla Cross 的影響力，稱不上是勸敗，但來了解 Corolla Cross 於市場所掀起的波瀾，其實也挺趣味。
同級最大尺碼 就像超出餐盤的炸排骨誘人
從外型設計切入，縱使 Toyota 強調著 Corolla Cross 車頭有著特殊的倒梯形，車側還有個「外雙 C」鈑件折痕，並針對 C 柱或者 Hybrid 車款才有的車頂架都有異材質的導入，但論整體的造型原創性與辨識度，對於自身而言，更早切入市場的 C-HR 或者賣到翻掉的 RAV4，可能更有吸引力一些。但無庸置疑的，打著 4.5 米車長以下最大尺碼的招牌，Corolla Cross 對於其他自稱 CUV 的對手有著絕對優勢—尤其在愛大更勝小的台灣購車思維中，超級管用。
除了緊抓台灣人的購車胃口，大尺碼的優勢，自然換得了同等的座艙空間，2640mm 軸距加上超過 1.8 米的車寬，座艙內的空間雖然不到像是 RAV4 等級的誇張寬敞，但如果有看過對手 CUV 一輪後再走進 Toyota 展間，Corolla Cross 就不大會讓人失望與挑惕了。別忘了，還有 487 公升的大後廂容積，拿掉了備胎空間盡可能的撐大，就算因此失掉了後座椅背傾倒後的平整性，但開休旅車或掀背車的車主們捫心自問，買了車之後你有幾次把後座椅背傾倒的機會？標準乘坐時的後廂空間更是關鍵吧？就像那塊超出餐盤的排骨一樣，或許肉汁沒甚豐富、或許麵衣不夠酥脆，但夠大，就夠吸引人。
攸關舒適與便利的配備 就像滿到尖的配菜不可缺
撇除目標是租賃車的 Corolla Cross 1.8L 安心款的入門車型，從第二個等級的 1.8L 豪華款開始，中控台的 8 吋螢幕、6 具喇叭、皮革座椅、Smart Entry 與 Push Start、電動收折後視鏡、後座出風口（車系標配）等應有盡有，基本上影響用車便利與舒適度的主要功能都無漏缺，先別管造型合不合口味，也不論質感表現算不算突出，該有的不能缺，就像餐盤上滿到尖起來的配菜一樣，管他是不是用合成油或是鈉含量如何，吃到飽自然是最重要。
壓垮理智的加分賣點 隔音與安全是關鍵
當然，現在的消費者不是我們以前當學生時的懵懵懂懂，越來越精打細算的購車腦袋，Corolla Cross 自然要有更多賣點。除了滿滿主食與菜量以外，如果還可以再加贈喝到飽的紅茶，或是更加分的雙主菜選擇或豆花甜點，那一定更完美。隔音與安全，應該就是 Corolla Cross 端出的加分賣點。
特別加強的隔音材質，散佈在擋火牆、車內底板、車頂篷等處，在約莫六個小時的試車時間中，在達到台灣公路行車速度上限時，雖然A柱處仍會有我這木耳可以捕捉到的風切聲，但相對之下來自路面的胎噪聲確實抑制良好，雖然沒有使用儀器實測，但憑藉腦海中的記憶，Corolla Cross 在國產同級對手中，隔音表現應該也有算是優等生的成績。
高強度鋼材打造車體，就是為了要扭轉消費者對於Toyota始終有車身剛性不足的既有印象，再加上車系標配的七氣囊，特別針對傳統消費者「判定」車輛安全與否的「被動性安全」而來。而針對資訊跟上車壇科技時代的消費者，Corolla Cross 也有相當具話題的 ACC 主動式車距維持定速系統，還有可以讓車身置於車道中央行駛的 LTA 車道循跡輔助系統，都列為車系標配，或許 ACC 不算全速域，但在國產對手連此配備都無的現況，Corolla Cross 也有極佳的銷售賣點可以於第一時間引人注目。
潛移默化的影響力 買油電車就要選豐田
最後，就是稱為「熟悉感」的賣點了。校園外賣排骨飯的店家一整排，為何你總習慣去那一間？可能是電視可以讓你自己轉台、可能是老闆娘都會叫你帥哥，也可能是店前面的機車最好停，就是那種可能說不出理由的熟悉感，左右著你的消費行為。Corolla Cross 同樣也有這招，叫做 Hybrid 油電科技。就算此 CUV 級距最早推出 Hybrid 油電動力車型的是 Hyundai Kona，但一提及「油電」，多數消費者第一時間總會聯想到 Toyota，這不是巫術，而是多年市場耕耘的成果，也可以說是潛移默化的點滴，買一輛 Toyota 出產的油電車，就是多了一點放心，而針對 Hybrid 電池推出的 8 年 16 萬公里保固，更把無形的安心變成有形。
或許外型不是最具特色或跑格，或許車內配備沒有無懈可擊、或許動力性能不是讓人最熱血，甚至連 TNGA 架構都把後軸換成了扭力樑，把這些因素放到人氣沒這麼高的品牌車型上，可能就是一失足成千古恨的錯誤，但在 Corolla Cross 身上，一切都變得合理，就像電玩中分析實力的雷達圖一樣，Corolla Cross 各個面向都不是最頂天，但涵蓋的範圍卻是最廣。就好像那一盤排骨飯一樣，絕對稱不上是最美味，但可以讓打完籃球後飢腸轆轆的你飽餐一頓，你說這兩者的關聯，夠不夠高？
喔對了！別忘了 Corolla Cross 背後的 Toyota 品牌，還代表著優異品質、貼心服務、穩定中古行情，還有長輩不會打槍的品牌信賴感，全數加總後，這一頓排骨飯，實力足以大勝星級餐廳的山珍海味。