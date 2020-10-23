Toyota Corolla Cross 的魅力，就像記憶中夠份量的排骨飯

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Toyota Corolla Cross 的魅力，就像記憶中夠份量的排骨飯

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-10-23 00:55:01

Toyota Corolla Cross 的魅力，就像記憶中夠份量的排骨飯
▲ Toyota Corolla Cross 的魅力，就像記憶中夠份量的排骨飯
許多人腦海中，一定都有一盤那求學過程中校園旁或是補習班周圍的排骨飯，談不上人間美味，但一定有超出餐盤大的排骨、堆到尖起來的配菜，還有吃到飽的白飯。求學時期的那一盤排骨飯，深植腦海中的印象，你一定有，你如果還記得，大概就是我這次試完 Toyota Corolla Cross 的感受。
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一頭霧水？待我一一拆解，你就會發現那號稱新世代的神車，原來跟那一盤排骨飯，會有著這麼相近的血緣。
關於 Corolla Cross 的介紹，相信台灣蓬勃發展的車媒產業，早已完整的進行一輪報導，鉅細彌遺的程度，近乎完美。所以這一篇文章我們不細談規格配備或動力數據，從另一個角度來看 Toyota 一貫以來的策略，還有 Corolla Cross 的影響力，稱不上是勸敗，但來了解 Corolla Cross 於市場所掀起的波瀾，其實也挺趣味。

試駕車款為 Corolla Cross 1.8L 油電旗艦款，售價為新台幣 98.5 萬元。
試駕車款為 Corolla Cross 1.8L 油電旗艦款，售價為新台幣 98.5 萬元。
同級最大尺碼  就像超出餐盤的炸排骨誘人

從外型設計切入，縱使 Toyota 強調著 Corolla Cross 車頭有著特殊的倒梯形，車側還有個「外雙 C」鈑件折痕，並針對 C 柱或者 Hybrid 車款才有的車頂架都有異材質的導入，但論整體的造型原創性與辨識度，對於自身而言，更早切入市場的 C-HR 或者賣到翻掉的 RAV4，可能更有吸引力一些。但無庸置疑的，打著 4.5 米車長以下最大尺碼的招牌，Corolla Cross 對於其他自稱 CUV 的對手有著絕對優勢—尤其在愛大更勝小的台灣購車思維中，超級管用。

採用 Bi-Beam LED 投射式頭燈，1.8L 油電旗艦款更配備有 LED 前後霧燈。
採用 Bi-Beam LED 投射式頭燈，1.8L 油電旗艦款更配備有 LED 前後霧燈。
倒梯形水箱罩為車頭造型特色。
倒梯形水箱罩為車頭造型特色。
1.8L 油電旗艦款配備有專屬的 18 吋輪圈尺碼。
1.8L 油電旗艦款配備有專屬的 18 吋輪圈尺碼。
油電款才配有車頂行李架。
油電款才配有車頂行李架。
標配 LED 尾燈，但高階車款才有光條式設計。
標配 LED 尾燈，但高階車款才有光條式設計。
延續 Toyota 新世代設計風格，但論整體的造型獨特性，個人認為沒有 C-HR 或是 RAV4 風格來得強烈。
延續 Toyota 新世代設計風格，但論整體的造型獨特性，個人認為沒有 C-HR 或是 RAV4 風格來得強烈。
除了緊抓台灣人的購車胃口，大尺碼的優勢，自然換得了同等的座艙空間，2640mm 軸距加上超過 1.8 米的車寬，座艙內的空間雖然不到像是 RAV4 等級的誇張寬敞，但如果有看過對手 CUV 一輪後再走進 Toyota 展間，Corolla Cross 就不大會讓人失望與挑惕了。別忘了，還有 487 公升的大後廂容積，拿掉了備胎空間盡可能的撐大，就算因此失掉了後座椅背傾倒後的平整性，但開休旅車或掀背車的車主們捫心自問，買了車之後你有幾次把後座椅背傾倒的機會？標準乘坐時的後廂空間更是關鍵吧？就像那塊超出餐盤的排骨一樣，或許肉汁沒甚豐富、或許麵衣不夠酥脆，但夠大，就夠吸引人。

4460 x 1825 x 1620mm 的車身尺碼，讓 Corolla Cross 有著傲視同級對手的尺寸優勢。
4460 x 1825 x 1620mm 的車身尺碼，讓 Corolla Cross 有著傲視同級對手的尺寸優勢。
座艙設計風格與 Corolla Altis 相當雷同，透過中控螢幕的整合大幅簡化控制介面的繁複度，換來更好的空間與視野。
座艙設計風格與 Corolla Altis 相當雷同，透過中控螢幕的整合大幅簡化控制介面的繁複度，換來更好的空間與視野。
座椅設計強調包覆性，並提供紅黑兩種色彩選擇的皮革包覆。
座椅設計強調包覆性，並提供紅黑兩種色彩選擇的皮革包覆。
標準乘坐高達 487 公升的後廂容積，是取消備胎空間與下方扭力樑配置所共同努力的結果。
標準乘坐高達 487 公升的後廂容積，是取消備胎空間與下方扭力樑配置所共同努力的結果。
由於捨棄備胎空間，因此當後座椅背傾倒時，會有如此明顯的平整度落差。
由於捨棄備胎空間，因此當後座椅背傾倒時，會有如此明顯的平整度落差。
將手煞車改為腳踏式，讓中央鞍座騰出較多置物空間，但似乎表現還可以更好。
將手煞車改為腳踏式，讓中央鞍座騰出較多置物空間，但似乎表現還可以更好。
後座的置杯架移至門板上，實用性加分。
後座的置杯架移至門板上，實用性加分。
1.8L 油電旗艦款才配備有足踢式感應尾門，其餘車型等級皆為手動操作。
1.8L 油電旗艦款才配備有足踢式感應尾門，其餘車型等級皆為手動操作。
攸關舒適與便利的配備  就像滿到尖的配菜不可缺

撇除目標是租賃車的 Corolla Cross 1.8L 安心款的入門車型，從第二個等級的 1.8L 豪華款開始，中控台的 8 吋螢幕、6 具喇叭、皮革座椅、Smart Entry 與 Push Start、電動收折後視鏡、後座出風口（車系標配）等應有盡有，基本上影響用車便利與舒適度的主要功能都無漏缺，先別管造型合不合口味，也不論質感表現算不算突出，該有的不能缺，就像餐盤上滿到尖起來的配菜一樣，管他是不是用合成油或是鈉含量如何，吃到飽自然是最重要。

從 1.8L 汽油尊爵版以上就配有 7 吋全彩 TFT MID 多功能顯示資訊幕，切換駕駛模式時還會更換顏色。
從 1.8L 汽油尊爵版以上就配有 7 吋全彩 TFT MID 多功能顯示資訊幕，切換駕駛模式時還會更換顏色。
中控台下方提供一個 USB 插座，中央扶手下方置物空間另有 USB 插座與 12V 電源插座。
中控台下方提供一個 USB 插座，中央扶手下方置物空間另有 USB 插座與 12V 電源插座。
壓垮理智的加分賣點  隔音與安全是關鍵

當然，現在的消費者不是我們以前當學生時的懵懵懂懂，越來越精打細算的購車腦袋，Corolla Cross 自然要有更多賣點。除了滿滿主食與菜量以外，如果還可以再加贈喝到飽的紅茶，或是更加分的雙主菜選擇或豆花甜點，那一定更完美。隔音與安全，應該就是 Corolla Cross 端出的加分賣點。

特別加強的隔音材質，散佈在擋火牆、車內底板、車頂篷等處，在約莫六個小時的試車時間中，在達到台灣公路行車速度上限時，雖然A柱處仍會有我這木耳可以捕捉到的風切聲，但相對之下來自路面的胎噪聲確實抑制良好，雖然沒有使用儀器實測，但憑藉腦海中的記憶，Corolla Cross 在國產同級對手中，隔音表現應該也有算是優等生的成績。

高強度鋼材打造車體，就是為了要扭轉消費者對於Toyota始終有車身剛性不足的既有印象，再加上車系標配的七氣囊，特別針對傳統消費者「判定」車輛安全與否的「被動性安全」而來。而針對資訊跟上車壇科技時代的消費者，Corolla Cross 也有相當具話題的 ACC 主動式車距維持定速系統，還有可以讓車身置於車道中央行駛的 LTA 車道循跡輔助系統，都列為車系標配，或許 ACC 不算全速域，但在國產對手連此配備都無的現況，Corolla Cross 也有極佳的銷售賣點可以於第一時間引人注目。

1.8L 油電旗艦款 PVM 環景影像輔助系統。
1.8L 油電旗艦款 PVM 環景影像輔助系統。
潛移默化的影響力  買油電車就要選豐田

最後，就是稱為「熟悉感」的賣點了。校園外賣排骨飯的店家一整排，為何你總習慣去那一間？可能是電視可以讓你自己轉台、可能是老闆娘都會叫你帥哥，也可能是店前面的機車最好停，就是那種可能說不出理由的熟悉感，左右著你的消費行為。Corolla Cross 同樣也有這招，叫做 Hybrid 油電科技。就算此 CUV 級距最早推出 Hybrid 油電動力車型的是 Hyundai Kona，但一提及「油電」，多數消費者第一時間總會聯想到 Toyota，這不是巫術，而是多年市場耕耘的成果，也可以說是潛移默化的點滴，買一輛 Toyota 出產的油電車，就是多了一點放心，而針對 Hybrid 電池推出的 8 年 16 萬公里保固，更把無形的安心變成有形。

1.8L 油電版以 1.8 升直列四缸自然進氣汽油引擎為主體，配上電力驅動系統後，綜效輸出馬力為 122 匹。
1.8L 油電版以 1.8 升直列四缸自然進氣汽油引擎為主體，配上電力驅動系統後，綜效輸出馬力為 122 匹。
動力銜接 CVT 變速箱。
動力銜接 CVT 變速箱。
提供 EV / ECO / NORMAL / SPORT 四種駕駛模式。
提供 EV / ECO / NORMAL / SPORT 四種駕駛模式。
加強隔音制震表現，實際試駕中確實針對底盤隔音表現優勢。
加強隔音制震表現，實際試駕中確實針對底盤隔音表現優勢。
加速曲線平順，對於首購族而言易於掌控，CVT 變速箱容易出現的黏滯感仍在，但在可接受範圍內。
加速曲線平順，對於首購族而言易於掌控，CVT 變速箱容易出現的黏滯感仍在，但在可接受範圍內。
針對後扭力樑的舒適度強化，有效提升後軸對於碎震的彈跳抑制。
針對後扭力樑的舒適度強化，有效提升後軸對於碎震的彈跳抑制。
彎中表現四平八穩，但由於懸吊以舒適調校為主，車身側傾表現不如其他強調運動化的 CUV 來得出色。
彎中表現四平八穩，但由於懸吊以舒適調校為主，車身側傾表現不如其他強調運動化的 CUV 來得出色。
或許外型不是最具特色或跑格，或許車內配備沒有無懈可擊、或許動力性能不是讓人最熱血，甚至連 TNGA 架構都把後軸換成了扭力樑，把這些因素放到人氣沒這麼高的品牌車型上，可能就是一失足成千古恨的錯誤，但在 Corolla Cross 身上，一切都變得合理，就像電玩中分析實力的雷達圖一樣，Corolla Cross 各個面向都不是最頂天，但涵蓋的範圍卻是最廣。就好像那一盤排骨飯一樣，絕對稱不上是最美味，但可以讓打完籃球後飢腸轆轆的你飽餐一頓，你說這兩者的關聯，夠不夠高？

喔對了！別忘了 Corolla Cross 背後的 Toyota 品牌，還代表著優異品質、貼心服務、穩定中古行情，還有長輩不會打槍的品牌信賴感，全數加總後，這一頓排骨飯，實力足以大勝星級餐廳的山珍海味。
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