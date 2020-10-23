廣編／最後10天！全台總金額最高獎助學金申請即將截止

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廣編／最後10天！全台總金額最高獎助學金申請即將截止

本報訊

calendar_today2020-10-23 14:33:49

▲大專院校、碩博士生通往夢想的捷徑 10萬獎學金等著你（圖／資料照片）
▲大專院校、碩博士生通往夢想的捷徑 10萬獎學金等著你（圖／資料照片）

十萬元，對一般上班族來說，也許代表著三個月的薪水；對在學生來說，也許代表著一年的打工所得。而現在，不需要花上一年或三個月，只要一點點填寫表格與拍攝簡單自我介紹的時間，需要幫助的大專院校與碩博士生就可能得到那十萬元，讓自己能夠稍稍放緩打工的腳步，也為自己開創實現夢想的機會。

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由鴻海教育基金會所設立的「鴻海獎學鯨」官網連結/申請書下載：https://www.foxconnfoundation.org/wui_main.aspx

活動自即日起接受報名至10/30（五）為止，只要是家庭經濟困難、前一學年成績平均達到70分以上的大專院校及碩博士生，都可以報名申請，一經錄取即可得到十萬元的獎助學金，總共釋出360個名額，得獎機率相當高。

由於有學生反映往年的申請表單比較繁複，今年基金會大幅簡化了申請表格，自我介紹的影片拍攝也比以往容易許多，而且今年還特別推出了「協助預審」服務，只要10/26前遞件申請，基金會就會為申請學生預先確認有無缺件以及影片連結是否成功，讓早申請的學生成功機率也跟著提高。

現在距離截止申請日10/30（五）只剩最後10天，歡迎青年學子們踴躍參加，花半個鐘頭的時間，給自己一個得到十萬元獎助學金的機會。截至目前為止，鴻海獎學鯨的獎助學金發放總金額已超過 1億元，累積受益學生更超過 1,400 人，鴻海教育基金會希望鼓勵清寒學生不因家境而受限，仍然能夠跨越障礙，勇敢追夢！

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