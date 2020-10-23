感情升溫祕訣是吵架？蕭亞軒、黃皓私下互動甜到蛀牙

黃浩也說，平常都會把蕭亞軒當作公主哄，她有情緒的時候，特別不愛理人，連在她旁邊呼吸都可能被遷怒，但黃皓認為這樣很可愛，女生本來就是該哄，這沒什麼大不了的。無論是情侶還是夫妻的相處，適時的鬥嘴是挺不錯的，畢竟，幽默感很重要，不然相看兩瞪眼的生活該有多無趣？
其中，節目有一個考驗彼此了解度的環節，黃皓展現出極為體貼迷人的一面，被問到關於對方身高、體重、血型、生日等基本問題時，蕭亞軒完美答出男友的資料，黃皓卻在體重那一欄空白，不知道答案，惹的蕭亞軒一瞪，質問黃皓怎麼連這都不知道，下一秒，黃皓的答案簡直該被當作教科書範本，他說：「女人的體重是秘密。」不知道是天生就很高招，還是求生欲特別的強呢？
「我愛你」三個字，是許多女人在一段感情中，很需要常常聽見的一句話，明明是句情話，但卻又很容易引發爭執。相信大家都聽過有為數不少的人很愛問「你愛不愛我」這個問題，因此把男生搞得很不耐煩的悲劇。
關於這點，蕭亞軒與黃皓做出了很棒的示範，簡直要甜死眾人。有個問題是：「請問兩人上一次和對方說我愛你是什麼時候？」唸完題目後，連想都沒想，黃皓立刻說：「我愛你。」蕭亞軒也立即回應： 「我也愛你。」然後一起對鏡頭說：「剛剛。」
從最初開始就不被看好的兩人，看著他們現在的互動有著高度的默契，在鏡頭裡都無法掩蓋眼中對彼此的愛。在平淡之中伴隨著幽默和任性，互相配合著彼此的習慣，也不吝嗇於表達自己的愛，或許，這才是情侶相處最舒適的境界。