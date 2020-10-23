感情升溫祕訣是吵架？蕭亞軒、黃皓私下互動甜到蛀牙

蕭亞軒和男友黃皓的互動，一直是大家關注的焦點，當然，有很大的原因來自於他們之間有著16歲的年齡差。起初，蕭亞軒公開與黃皓的戀情時，不看好的網友大有人在，但時至今日，他們穩定交往三年，彼此扶持，相當幸褔、甜蜜。

我是廣告 請繼續往下閱讀

近日，蕭亞軒和黃皓錄製了中國實境節目《女兒們的戀愛》第三季，進而曝光兩人平常最真實的一面，私下的互動甜膩到不行，意圖使人蛀牙。被稱為「戀愛小天才」的蕭亞軒完全不避諱在節目中放閃，聊起兩人的相處模式，

不得不說，

，蕭亞軒直言，她會刻意吵架來增添彼此的情趣：「有時候我會故意弄他一下。兩個人，你看我、我看你，很無聊的。找事情罵一罵、吵一吵再和好，好像會比較好，感情又增溫。」

▲蕭亞軒靠吵架增進與黃皓感情。（圖／女兒們的戀愛微博）

黃浩也說，平常都會把蕭亞軒當作公主哄，她有情緒的時候，特別不愛理人，連在她旁邊呼吸都可能被遷怒，但黃皓認為這樣很可愛，女生本來就是該哄，這沒什麼大不了的。無論是情侶還是夫妻的相處，適時的鬥嘴是挺不錯的，畢竟，幽默感很重要，不然相看兩瞪眼的生活該有多無趣？

其中，節目有一個考驗彼此了解度的環節，黃皓展現出極為體貼迷人的一面，被問到關於對方身高、體重、血型、生日等基本問題時，蕭亞軒完美答出男友的資料，黃皓卻在體重那一欄空白，不知道答案，惹的蕭亞軒一瞪，質問黃皓怎麼連這都不知道，下一秒，黃皓的答案簡直該被當作教科書範本，他說：

不知道是天生就很高招，還是求生欲特別的強呢？

▲黃皓（右）對蕭亞軒體貼又疼愛。（圖／女兒們的戀愛微博）

「我愛你」三個字，是許多女人在一段感情中，很需要常常聽見的一句話，

相信大家都聽過有為數不少的人很愛問「你愛不愛我」這個問題，因此把男生搞得很不耐煩的悲劇。

關於這點，蕭亞軒與黃皓做出了很棒的示範，簡直要甜死眾人。有個問題是：「請問兩人上一次和對方說我愛你是什麼時候？」唸完題目後，連想都沒想，黃皓立刻說：「我愛你。」蕭亞軒也立即回應： 「我也愛你。」然後一起對鏡頭說：「剛剛。」





從最初開始就不被看好的兩人，看著他們現在的互動有著高度的默契，在鏡頭裡都無法掩蓋眼中對彼此的愛。在平淡之中伴隨著幽默和任性，互相配合著彼此的習慣，也不吝嗇於表達自己的愛，或許，這才是情侶相處最舒適的境界。