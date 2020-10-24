房市／衛福部社會永續大賞 信義房屋率先推零碳門市
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-24 12:30:00
全年防疫有成的衛福部不只守護國民健康，也致力於全台環境永續，與優樂地永續所共同舉辦｢永續inPower社會創新大賞｣於10月16日進行決選暨發表會，串連培力、創新、永續企業等資源，讓社會創新的組織提案，透過一系列工作坊、課程、業師輔導，進而獲得提升、優化的機會，發表會中更邀請多家獲獎連連的永續企業分享經驗，信義房屋也以零碳門市作為分享主軸，與所有企業及參賽組織一同教學相長，為台灣永續盡一份心力。
信義房屋將「永續發展」概念帶入社會上更多角落，不但透過市場上新出現的「再生能源售電業」瓦特先生直接購買綠電，讓15家碳中和門市每年可以抵減超過20萬公斤的碳排，成為全台灣首家直接使用綠電的房地產業，更同時與長期協助弱勢老人、家庭等在地組織的高雄市阿福食物銀行合作，為阿福食物銀行的據點支付全額電費，讓信義房屋分店同仁能一起互動思考，使「永續減碳」的概念，走進更多人的生活之中。信義房屋表示，信義房屋長期推動溫室氣體管理與減量的執行，希望能透過實際行動來減緩氣候變遷帶來環境衝擊，自2018年開始推動「零碳門市」的計畫，至今已在全台設立了15家碳中和門市，作為環境教育推廣的示範門店。長期深耕社區營造與服務，透過企業自身的影響力跟資源，為許多社區帶來全新的風貌，讓企業在做環保的同時，又能兼顧到更多社會弱勢、地方組織的長期發展，是企業在推動永續發展與企業社會責任時非常樂見的創新模式。作為綠色企業代表，信義房屋認為減碳是一件長期且全面的事，將持續發揮自身的影響力，攜手更多的夥伴朝向永續之路堅定前行，對內期帶動所有信義房屋分店在工作或籌辦活動時皆能依循低碳永續精神；對外則發揮信義影響力，向客戶、同仁、供應商、社會大眾等利害關係人宣導永續發展觀念與意識，確保永續消費與生產模式，進而達成企業以及社會的永續經營。