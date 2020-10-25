抑制房價　學者：央行應即刻祭出選擇性信用管制

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「房地產和其他產業差異非常非常大」，章定煊解釋，房地產供需非常缺乏彈性、調整速度又很慢；以供給面來說，建商從土地開發、規劃設計、動工興建到完工銷售，週期5到10年都有可能，需求面而言，房地產不只自住買盤，也是高資產族群青睞的資金停泊標的，容易有一窩蜂搶購的情況。
章定煊接著指出，一旦大量投資需求浮現，推升房價，自住客怕再等就買不起、急著進場，建商手上現在還有餘屋可以銷售，待存貨消化完之後，新的供給短期生不出來，供需失衡之下，大家開始瘋搶，價格會更脫序。
此刻不宜打房？學者提不同觀點
根據主計總處最新發布的家庭收支調查，108年自有住宅比率高達84.7%，長期維持在8成以上的高水準，也因此，對政府而言，房市政策茲事體大，須從長計議，不太可能貿然啟動。
不過章定煊指出，當前民間業者所做的房地產指數、房價指數，多集中在六都，無法完整呈現市況，但看以實價登錄為基礎的「清華安富房價指數」，今年9月的年變動率幾乎普遍性上漲，漲幅前三名依序是嘉義、屏東、彰化，足見房價上上漲已是「全面性」而非「局部性」。
至於憂打房傷及經濟動能，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚抨擊，「大家都投入房地產，才會把經濟搞壞」，現在資金回流正熱，政府更應該出手導引資金流向其他產業以及實質投資，增加就業機會、強化成長動能。
籲央行打頭陣 學者：即時且精準
章定煊則說，若政府考量的是疫情陰影仍在，打房恐有波及效果，那房市政策更應由中央銀行打頭陣、祭出選擇性信用管制，因為此政策具有即時性以及足夠精準度，可以選區域、對象，並透過限制貸款成數決定力道大小，彈性最大。
相較於財政部的稅制工具對市場衝擊甚大，章定煊指出，如果不希望造成市場風險，央行選擇性信用管制更應該第一個上陣，因為衝擊最小，不會傷及無辜。
他也強調，央行是貨幣政策的執行者，法定職責涵蓋金融穩定，貨幣政策會影響總體經濟，金融穩定也不單指銀行穩定，如今龐大資金流向股市、房地產等投機活動，都不利金融穩定，並非與央行無關。
盤點政府部會政策工具，國發會已經邀集央行、財政部、金管會、內政部開會交換意見，並研議編列房地產景氣對策信號；央行則有選擇性信用管制，可以針對特定類別或族群、區域，限制其貸款成數；財政部握有稅制工具，若調高持有稅，可有效抑制囤屋；內政部則有實價登錄、社會住宅等相關政策。
張金鶚也說，預售屋即時實價登錄遲遲沒有上線，導致市場消息真真假假、假假真真，只能聽業者說詞；大波資金回流台灣，政府應該引導資金流向房地產，金管會可以查資金來源，這些都是馬上可以做的事情，就看政府要不要玩真的。
章定煊總結，現在各部會互踢皮球，國發會應該整合態度，找出相關部會各自應該做、能做的事情，給民眾清楚一致的方案，而非先射箭再畫靶，已經決定不打房、再來找理由。（編輯：潘羿菁）1091025