疫情下亞洲唯一！日選手特意來台最終摘冠、台女將封后

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上屆全國身心障礙運動會網球女單金牌吳宜珊，因結婚陪伴土耳其籍老公，超過一年未打球，但仍展現堅強的實力，連過三關，一盤未失且僅丟掉2局，順利封后。
她笑說，「為了備戰下個月的全國身心障礙運動會才重拾球拍，此役不在乎成績，目標以賽代訓，希望找回球感。可能太久沒比賽，進攻節奏與移動都不太順暢，會利用這個月加強訓練，希望能完成連霸。」
吳宜珊國中時因脂肪瘤病變惡化，壓迫到到脊椎神經，前後動了三次手術，但最後一次讓她被迫終身坐輪椅。但身體病痛並沒有打倒她，吳宜珊在大學開始接觸輪椅網球，嶄露天賦，並成為國手，開啟人生另外一扇窗。
她說，「運動讓我的世界更開闊，更又自信，且認識更多的朋友。」包括現在的老公也是在土耳其比賽時相識。
永達盃國際輪網公開賽已連續4年在高雄輪椅夢公園舉行，此場地在民國103年還是廢棄的竹林運動公園，原本市府已計畫要拆除，但在輪椅夢公園聯盟的努力下，結合業界與名間力量，斥資數百萬翻新成無障礙公園，總計占地4公頃，擁有選手宿舍，同時有8座網球場，附近還有男、女各三間無障礙廁所，也成為台灣舉辦國際賽的首選。
本屆賽事在全球疫情肆虐下成功舉辦，成為亞洲第一，國際網球總會(ITF)也肯定台灣的防疫成果，同時將永達盃國際輪網公開賽視為各國的示範賽，用最高規格防疫，包括選手之外的所有工作人員、裁判必須全程戴口罩，為了防止近距離接觸，裁判不會親自拿球給選手，而是將球放在地上，讓選手自行拿取，讓防疫做到滴水不露。