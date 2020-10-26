▲ 令人回味再三的美好旅伴，Peugeot 3008 1.5 Blue HDi Allure+

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2020 年正當全球受到新冠肺炎侵擾，台灣靠著優秀的防疫措施，還能維持大部分的社會運作，因此下半年也吹起「國旅」風潮。油耗表現一直是柴油車吸引人的點，正好 Peugeot 3008 這回新增了 PSA 集團新引擎 1.5 Blue HDi，2GameSome 決定開它個 1,000 公里，看看油耗表現是不是真如規格表上所寫的 18.4 km/L。
別忘了，本文主題是「美好旅伴」，除了油耗表現，就像人一樣，一台車的全方面對旅途而言都必須有加分作用。其實 3008 從裡到外，都有其魅力所在。
本世代的 3008 其實也是快五年的成熟產品，換上全新家族設計語彙的小改款也已經在歐洲市場開賣。即便如此，我認為目前台灣販售的 3008 仍具有非常吸睛的法式美感。以試駕車型 Allure+ 來講，前後保桿以及車側的銀色烤漆、鍍鉻元素以及懸浮式車頂設計，再加上本身健壯的車身輪廓，這幾天下來，每當我走向這台車時，都感到與眾不同。
與眾不同之處，從車外延伸到車內，3008 內裝主打第二代 Peugeot i-Cockpit 駕駛導向座艙設計。雖然置身於中型休旅車內，駕駛雙眼所見、雙手所及之處都提醒著你 Peugeot 對駕馭樂趣的注重；尤其是那小盤徑皮革方向盤和類 F1 換檔撥片。以上種種，又令我更享受這段長途駕駛。
便利科技是否足夠，對公路旅行的重要性不言而喻。3008 全車系標配 Apple CarPlay 、Android Auto 和 MirrorLink，旅途中透過 8 吋全彩觸控螢幕聽音樂、看導航都不成問題；但這早已是目前新車的基本配備。3008 值得一提的，是具備保冷出風口的中央置物廂，使得旅途中全程都有冰涼飲料可喝。一點可惜的是，空調控制需要透過觸控螢幕，駕駛過程中難免造成分心；但這也是目前座艙數位化潮流的共通缺點，有些控制或許更適合維持按鈕操作。
以乘客角度評論 3008，2,098 mm 的寬車體讓前後座都不顯得侷促，2,675 mm 軸距在前排調整到舒適坐姿時，還是保有一定程度的膝部空間。座椅不是全真皮，但皮革/布料拼接的 AGR 背脊健康座椅也不失質感，長時間乘坐也不折騰。預算若有餘裕，58,000 元的 Cielo 全景玻璃天窗對車內空間感與採光都是明顯加分。整體而言，3008 的內裝質感確實有越級挑戰豪華休旅的實力。
駕馭體驗通常不是休旅車的重點，但一跳上 3008，就能體會到 Peugeot 的底盤調校功力。3008 可以維持休旅該有的舒適度，卻能夠在這樣的前提下給予駕駛最大限度的路面資訊。不論我在前往龍騰斷橋路上、還是社頂公園的山林間，3008 都表現出其他休旅少有的車身動態，出色側傾抑制與轉向靈敏度，都讓人聯想起先前試駕過的 Peugeot 308。按下中央鞍座上的 Sport 按鈕，會發現眼前的 12.3 吋全數位儀錶變得通紅，此時油門變得靈敏，轉向會再直接一些，這頭獅子又顯得更加活潑。
1.5 Blue HDi 這顆集團新引擎 130 匹馬力稱不上多快，但 300 牛頓米不論市區、爬坡都不怠惰。車內雖然聽得到柴油引擎特有的聲響，但還是抑制在可接受的範圍內。比起動力，對這顆引擎的最大期待，還是其油耗表現。經過 1,000 多公里、大約 2/3 是高速公路的長途試駕，途中都按速限行駛，途經山路會開啟 Sport 模式，但也不大踩油門，儀表上所顯示的平均油耗還有 18.1 km/L，與規格表上的 18.4 相去不遠。當然，多數車主用車環境還是市區居多，但我相信平均 15 km/L 也是不無可能。這有一大部分也得歸功於 EAT8 智慧型自排變速箱，讓車輛在高速巡航時可以利用高檔位壓低轉速，此時座艙內也聽不太到引擎聲。
高速巡航也因為豐富的 ADAS 先進駕駛輔助系統而輕鬆寫意。ACC 主動式定速巡航系統雖然要在 30km/h 到 180 km/h 之間運作，但可以跟車到停的功能也算便利；LKA 車道維持系統屬於「乒乓球式」，無法將車輛維持在車道正中央，提醒作用還是大於輔助。公路旅行總會遇到不熟悉的路段與速限，SLI 速率掃描辨識系統還可以減少吃罰單的危險，系統的偵測速度也算快，通常在經過速限牌就能馬上顯示在數位儀表中。
以往會相中 Peugeot 3008 的休旅買家，絕大部分是被設計吸引，但空有外表很難稱得上是好旅伴。同級車罕見的行車質感、符合時宜的科技與充足的配備更是 3008 為旅行加分的原因；本次試駕重點 1.5 Blue HDi 的油耗表現也符合期待。綜合以上種種，Peugeot 3008 1.5 Blue HDi Allure+ 真是令人回味再三的美好旅伴。