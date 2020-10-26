中學生電子菸推陳出新 綠議員要求市府管制
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-26 16:41:32
民進黨新北市議員羅文崇在議會質詢時表示，最近接獲家長反映，就讀國中的孩子 ，同學有在抽食電子菸，稱呼為「能量提升棒」或「維他命棒」，抽的時候跟一般香菸一樣，還有煙霧迷漫的感覺，但不知道成分為何，也不知是否傷害健康，希望市政府想辦法加以管制。
羅文崇表示，學生抽的電子菸，很輕易在網路上購得，三天就可以收到，每根400元，不必充電可以抽5百次，由於價格不貴，又可以重複使用，吸食的時候就跟一般香菸一樣吞雲吐霧，受到不少學生喜愛，已經在部分學校流傳。羅文崇說，吸食的時候，在喉嚨有刺激的感覺，雖然學校有禁止電子菸，但根據統計數字，近年來吸食電子菸的學生比率大幅增加，有時候熬夜讀書，看到「能量提升棒」，以為能打敗瞌睡蟲就使用，再加上吞雲吐霧，符合學生喜歡耍帥的個性。
羅文崇擔心，不知道電子菸的成分，是否會對學生的健康造成傷害，由於目前電子菸的自治條例尚未在議會通過，希望市府在通過之前，也能夠提出有效方法，防止電子菸危害學生健康。
據國健署統計，台灣國中生電子煙使用率從2018年的1.7%，到2019年已上升到2.5%，高中職則從3.4%上升到5.6%，推估至少有5萬7000名青少年使用電子煙，另外也有0.9%的國中生與2.7%高中職學生使用加熱菸，估至少1萬6000名青少年使用加熱菸；至於使用傳統紙菸的比率，國中生3%、高中職8.4%，推估至少8萬1000名青少年。
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