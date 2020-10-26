廣編／台灣人工生殖醫學大躍進

持續引領人工生殖醫學技術的孕醫生殖中心今(26)日宣布，孕醫成為享譽國際之香港生殖醫學權威梁家康醫師首次在台的策略合作夥伴，共同攜手在專業技術與人才培育相互交流，期望為台港生殖醫學成就耕耘，多元嘉惠雙方患者；此外，孕醫領先業界與醫療科技公司合作研發全球第一款智慧型醫療管理系統，整合醫界三大平臺包括APP病患服務、HIS門診資訊和EMR實驗室管理系統，讓醫病關係更融洽、醫療研究更有效率；另外，根據國健署人工生殖成果報告發現，台灣人工生殖治療週數在這5年 (2014-2018) 明顯成長75%，採用單一胚胎植入 (SET) 療程比例增加，而孕醫至今年9月止的SET比例更高達73%，落實SET是孕育健康優質寶寶之趨勢所向。

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台港首度結盟嘉惠人工生殖醫學 生殖權威梁家康首選孕醫

1986年在香港養和醫院設立第一間體外受孕中心、並於當年12月成功誕生香港第一個試管嬰兒的香港生殖醫學權威梁家康醫師，首度攜手台灣貢獻人工生殖醫學技術，首選『孕醫生殖中心』作為在台策略合作夥伴，雙方未來將有更多的技術諮詢與研究、人員交流與訓練、案例分享、Lab實習、論壇講座等互動，為台港生殖醫學合作樹立新里程碑。梁家康醫師表示：「台港很早即踏入試管嬰兒研究，在亞洲生殖醫學領域享有極高專業聲譽，實戰經驗豐富；此外，相對世界其他國家，台灣擁有較完善的人工生殖法規，這也成為我積極拓展海外技術合作的主因之一；這是第一次與台灣的人工生殖中心合作，攜手孕醫很期待在技術上能相互磨練激出火花之外，亦將整合雙方資源加乘患者，提供一個更好的孕育療程體驗。」





世界首款智慧型醫療管理系統 打造醫病溝通AI化





除了國際知名生殖醫學權威加持之外，有鑑於數位時代來臨，人工智慧、大數據、雲端運算等新興科技將可能翻轉生殖醫學，孕醫更是引領業界與AI醫療研發公司沛智生醫科技合作，共同研發世界首款智慧型醫療管理系統，此系統第一次完整結合了醫界三個平臺：APP病患服務系統、HIS門診資訊系統和EMR實驗室管理系統，為醫師、患者、護理師、醫院、門診、實驗室等角色與場所之間，提供更具科學、敏捷、精確的管理，深耕醫管AI化，讓醫病關係更透明安心。





APP (Application) 病患服務系統：包括掛號就診、查看療程、檢驗結果和胚胎庫存等管理





HIS (Hospital Information System) 門診資訊系統：包括看診、用藥、排程、檢驗、條碼認證、醫療影像、護理資訊、醫務行政、庫存系統、電子病歷等管理





EMR (Electronic Medical Record) 實驗室管理系統：包括胚胎實驗室與胚胎縮時培養箱的大數據申報、統計、分析、研究等管理





孕醫生殖中心院長黎惠波醫師表示：「行醫30多年，發現患者最詬病的問題就是候診時間長、資訊不透明和醫病關係緊張，因此，設計這套系統的初衷，就是希望醫病溝通更簡單清楚、醫病之間彼此信賴、醫療管理更迅速確實，因為人工生殖療程真的是一個和時間賽跑的旅程，對醫者來說，能以AI科技輔助建立高效率與準確度的臨床診療來幫助患者，就是值得投入去做！於是和廠商耗時逾一年且不斷反覆測試，以使用者的角度思考設計，終於研發出這套整合了門診掛號、診所醫務、電子病歷、實驗室管理等醫病資訊的智慧型醫療管理系統，這是全球的創舉。透過此系統，患者從首次掛號開始至成功懷孕的這段期間，都有完整的數據分析和影像紀錄可以隨時用手機APP讀取；同時在醫務管理方面，能夠減少人力負擔和人為疏失的風險，提高醫療品質，縮短看診流程；而在實驗室應用方面，可以用AI運算技術和數據分析作為胚胎養成的引擎，也就是用AI精選胚胎，增加胚胎養成率和懷孕率。」





全台人工生殖治療成長７成５ 單一胚胎植入成孕育趨勢





根據衛生福利部國民健康署每年發行的『人工生殖施行結果分析報告』，近期最新5年數據結果 (參閱附錄) 顯示人工生殖愈趨熱門， 2018年人工生殖治療週期總數相較於2014年成長逾75%，從2014年22,684週期增加至2018年39,840週期，其中使用配偶精卵週期佔9成以上，而使用借卵方式治療的患者中有6成以上超過40歲，顯見愈來愈多的熟齡不孕患者比以往更積極就醫治療；此外，植入1個胚胎數的比例從2014年12.1%提升至2018年20.5%，說明了不以量而以質取勝的單一胚胎植入 (SET) 為未來人工生殖趨勢，而孕醫生殖中心施行SET的比例於至今年9月止更是高達73%。孕醫生殖中心院長黎惠波醫師進一步指出，因為同時擔任生殖醫學科和婦產科醫師，臨床上看到不少因植入多個胚胎而導致寶寶早產、影響生長發育、增加家庭照護負擔、衍生社會問題等風險，因此孕醫極力鼓勵患者採用SET療程，胚胎擇優取一植入，以幫助患者孕育一個健康優質的新生命為孕醫最終目標。