眼壓高引發急性青光眼　偏頭痛眼紅噁心要注意

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郭家和／採訪報導
頭痛看不清睡一覺就好？當心眼壓飆高青光眼
劇烈頭痛找不到病因，勿忽略可能是青光眼急性發作。長庚紀念醫院青光眼科陳賢立醫師指出，青光眼分為兩大類，一種是隅角開放性的青光眼，一種是隅角閉鎖性的青光眼。三軍總醫院一般眼科主任呂大文說明，正常眼壓為11-20毫米汞柱，人眼每天會產生3.5cc.的「房水」，當房水排出少3.5毫升將導致眼壓上升，出現噁心、嘔吐、視力模糊，甚至是急性青光眼發作。
陳賢立說明，開放性的青光眼是指排出房水的眼部構造正常，但是功能不正常，往往是慢性發生，且較無明顯徵兆。閉鎖性的青光眼與房水排放通道狹窄有關，當隅角閉鎖使房水完全無法排出，眼壓急速升高，就可能引起急性青光眼，同時伴隨噁心、嘔吐、頭痛等現象。陳賢立指出，閉鎖性青光眼發生前會有蛛絲馬跡，像是偏頭痛、眼睛紅、視力模糊但適度休息後緩解。由於眼壓上升可能導致角膜水腫，這類病人也可能出現夜間觀看霓虹燈或燈泡時，出現七彩光暈等現象。
秋冬好發急性青光眼 女性身高遠視年齡要當心
三軍總醫院一般眼科主任呂大文解釋，隅角是角膜跟瞳孔之間的夾角，夾角小於20度屬於隅角閉鎖。而小樑網膜和葡萄鞏膜是房水排出的主要通道，房水無法排出將使眼壓上升形成青光眼，而亞洲人發生青光眼後約有1/4機率失明。呂大文說明，國人隅角開放和隅角閉鎖的青光眼比例約各佔50%。開放性青光眼偏向慢性視力變化；閉鎖性的青光眼則有可能急性發作，尤其秋冬季節更常見。呂大文提醒，女性、身高小於160公分、遠視100至300度、年齡大於55歲，是急性青光眼的高好發因子，建議定期接受視科檢查。
呂大文表示，有相當高比例的的青光眼患者屬於隅角閉鎖性。隅角閉鎖在特定情形下，易造成眼壓急遽升高，如感冒時自行服用副交感神經阻斷劑，造成瞳孔放大，進而產生急性青光眼。而青光眼的治療過去多針對次要通道葡萄鞏膜，且一天需使用2至3次。新的治療可對小樑網膜與葡萄鞏膜同時作用，加強房水液的排出途徑，且一天僅須1次，對青光眼患者的生活更有利。
陳賢立醫師提醒，平時應避免濫用類固醇、自行點用眼藥水。家中有青光眼家族史，或曾動過手術、眼睛外傷、高度近視、糖尿病等，都是青光眼的高風險群。醫師呼籲，民眾應瞭解青光眼急性發作症狀，及早至眼科檢查。平日也要避免過度使用3C產品，莫使眼睛過度疲累而增加青光眼風險。
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