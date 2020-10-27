Audi e-tron 率先推出虛擬後視鏡，11 月底前免費升級

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Audi e-tron 率先推出虛擬後視鏡，11 月底前免費升級

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calendar_today2020-10-27 17:25:01

Audi e-tron 率先推出虛擬後視鏡，11 月底前免費升級
▲ Audi e-tron 率先推出虛擬後視鏡，11 月底前免費升級
Audi e-tron、e-tron Sportback 持續預售中，並於預售階段針對 50 quattro S line 車型推出「全數位虛擬後視鏡套件」專屬免費升級禮遇。
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台灣奧迪首波引進純電車款，即採多元化產品策略，於預售階段同步推出Audi e-trone-tron Sportback，領先車壇搭載 Audi 全數位虛擬後視鏡（Virtual Exterior Mirror），以先進的影像處理技術，克服過往傳統後視鏡為人詬病的視野問題，不僅可為用車人帶來更清晰的畫面，提升行車安全性，亦可降低風切噪音、減少風阻，提升車室寧靜度與續航里程。

全數位虛擬後視鏡

Audi e-tron 匯集多項最新科技，其中最吸睛的配備包含全球首創設置全數位虛擬後視鏡（Audi Virtual Exterior Mirror），整合高動態成像技術（HDR）、環景攝影機與感測器，能於各種駕駛情況，如高速行駛、轉向或停車狀況時，捕捉拍攝畫面，經軟體處理後投射於兩側車門邊 7 英吋 OLED 螢幕上，駕駛可透過多點觸控螢幕自行操作，以螢幕上的箭頭符號調整車身兩邊的鏡頭角度與影像範圍。同時，全數位虛擬後視鏡可因應駕駛狀況，自動於 OLED 螢幕上顯示垂直或水平的示意線條，意味水平線以下、垂直線以外為倍率放大的視野影像，協助駕駛識別車外狀況，彌補過往因固定式鏡片所產生的死角，縮減視野盲點區。如此一來，透過複雜且即時的影像處理技術，過往因照明不足、天候不佳雨水遮蔽等因素造成傳統後視鏡的惱人問題，皆能排除改善，提供更清晰的畫面。

除此之外，全數位虛擬後視鏡亦與車輛所搭載的主動安全配備相互應和，如後方有車輛快速接近時，透過 Audi side assist 車道變換輔助系統的作動，OLED 觸控螢幕上會以黃色輪廓燈條與外緣閃爍的綠色方向燈提醒駕駛。而當車輛於高速公路上已超過 90 公里/小時之速度行駛時，則可自動切換提供更廣角的視野，如各種道路狀況，相較於過往皆能提升安全性。另一面向，受惠於脫離傳統後視鏡成像技術的限制，體積可更為縮減，搭載全數位虛擬後視鏡體的 Audi e-tron 與未搭載的車型相比，車寬可減少 15 公分，無論配備於 Audi e-tron 或 Audi e-tron Sportback 車型上，都能顯著降低風阻，分別創下 0.27 Cd 與 0.25 Cd優異的超低風阻表現，且可提升續航力表現，還能有效改善風切噪音，增進車室寧靜度，同時仍保有過往收折的功能。
Audi e-tron、e-tron Sportback 50 quattro S line 車型持續預售中，且於預售階段限時提供，「全數位虛擬後視鏡套件」、「晴空環響套件」以及「舒適套件」共三款不同的專屬套件免費升級禮遇，凡購買 Audi e-tron、e-tron Sportback 50 quattro S line，並在 2020 年 11 月 30 日前下訂，並於2021 年 2 月 10 日前完成領牌，即可免費升級。
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