▲ Audi e-tron 率先推出虛擬後視鏡，11 月底前免費升級

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全數位虛擬後視鏡



Audi e-tron 匯集多項最新科技，其中最吸睛的配備包含全球首創設置全數位虛擬後視鏡（Audi Virtual Exterior Mirror），整合高動態成像技術（HDR）、環景攝影機與感測器，能於各種駕駛情況，如高速行駛、轉向或停車狀況時，捕捉拍攝畫面，經軟體處理後投射於兩側車門邊 7 英吋 OLED 螢幕上，駕駛可透過多點觸控螢幕自行操作，以螢幕上的箭頭符號調整車身兩邊的鏡頭角度與影像範圍。同時，全數位虛擬後視鏡可因應駕駛狀況，自動於 OLED 螢幕上顯示垂直或水平的示意線條，意味水平線以下、垂直線以外為倍率放大的視野影像，協助駕駛識別車外狀況，彌補過往因固定式鏡片所產生的死角，縮減視野盲點區。如此一來，透過複雜且即時的影像處理技術，過往因照明不足、天候不佳雨水遮蔽等因素造成傳統後視鏡的惱人問題，皆能排除改善，提供更清晰的畫面。



除此之外，全數位虛擬後視鏡亦與車輛所搭載的主動安全配備相互應和，如後方有車輛快速接近時，透過 Audi side assist 車道變換輔助系統的作動，OLED 觸控螢幕上會以黃色輪廓燈條與外緣閃爍的綠色方向燈提醒駕駛。而當車輛於高速公路上已超過 90 公里/小時之速度行駛時，則可自動切換提供更廣角的視野，如各種道路狀況，相較於過往皆能提升安全性。另一面向，受惠於脫離傳統後視鏡成像技術的限制，體積可更為縮減，搭載全數位虛擬後視鏡體的 Audi e-tron 與未搭載的車型相比，車寬可減少 15 公分，無論配備於 Audi e-tron 或 Audi e-tron Sportback 車型上，都能顯著降低風阻，分別創下 0.27 Cd 與 0.25 Cd優異的超低風阻表現，且可提升續航力表現，還能有效改善風切噪音，增進車室寧靜度，同時仍保有過往收折的功能。