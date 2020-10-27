氣炸鍋油煙爆表？毒物專家：不大可能，但小心其他風險

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此消息一出民眾議論紛紛，不過對此毒物專家招名威教授則認為，氣炸鍋是一種新穎的料理廚具，此說法還有待更多確切的研究證據加以證實，民眾確實應留意氣炸鍋的使用方式，但不必過度恐慌。
氣炸鍋有紫爆風險？毒物專家：常理不大可能
毒物專家招名威教授表示，若以料理方式來說，氣炸鍋是一種主打「無油」的料理方式，先不論食材是否本身帶有油脂，在正常的操作情況下，一般而言氣炸鍋本身就不容易產生油煙。
烹調時保持通風、打開抽油煙機確實是個好習慣，但若使用氣炸鍋真產出如此大量的油煙，正常情況下也不會有看不到或沒有察覺的問題，更不用說飆升到13倍或1500倍之多，這基本上是不大可能的。若油煙產量真的飆升到13倍之多(據媒體報導為13.15倍)，依招名威教授計算，這是一個非常驚人的數字，一般室內空氣品質若是落在15.5-35.4微克/m3，13.15倍這代表空氣品質會來到203.8-465.5微克/m3，已遠遠超過紫爆等級，此時惡劣的空氣品質油煙量更不可能看不到，而這時氣炸鍋對健康的影響，也應不僅只於開窗通風與否，而是早該被立法管制。
確保健康，氣炸鍋使用時應留意食材及操作方式
招名威教授也表示，氣炸鍋是否產出大量油煙或懸浮微粒，雖就現有的研究來看理論上是不會有相關風險，但還是得看使用者是否為放進「合適的食材」並以「常規的操作」進行料理，並也要考量其它環境等因素。
例如日前新聞就曾報導過甜不辣和口罩一起在氣炸鍋中進行料理的新聞，據媒體報導，現場就有聞到不明的異味，這樣的料理自然是少碰為妙，而現場的空氣品質肯定也沒有一般情況來得好。雖說是較極端的例子，但也說明了再健康的料理廚具，不當的操作還是有可能影響健康。而其他像是例如氣炸鍋鍋蓋沒有蓋、食材過量、放進不適合使用氣炸鍋的食材等操作疏忽，也都有可能影響機械的正常運作，進而影響健康。因此民眾在使用時務必多加留意，詳閱說明說，勿以此做創意料理為佳。
氣炸鍋可能潛藏健康陷阱？
不過招名威教授也表示，氣炸鍋即便主打無油、健康，但也還是有存在著健康陷阱，民眾稍不注意可能就會誤踩健康地雷。
像是「無油料理」的特色，可能就會讓民眾認為料理出來的食物鐵定是無油的，但無油的料理方式不代表放進高熱量食物料理，出來的食物也會變成沒有熱量的，若放料理的食物都是高熱量的食物，或因此就肆無忌憚的大吃，恐怕還是會有肥胖的疑慮存在。
另外，不論是何種烹調方式，過度高溫都有可能產生對人體健康有害的物質，甚至有致癌的疑慮，如丙烯醯胺，氣炸鍋也不例外。
除此之外，氣炸鍋雖然主打無油，但也還稱不上是最健康的料理方式，若以現有常見的料理方式煎、煮、炒、炸、蒸以及氣炸來看，最為健康的還是以水煮為佳，其次是蒸，氣炸和煎位於中段班，而排名最後的是炒和炸。
因此招名威教授也提醒，氣炸鍋雖然方便，但還是建議飲食多以水煮、蒸的方式為主，並且使用氣炸鍋的時候務必確認正確的使用方式，以正常的方式料理合適的食材，以避免健康大打折扣。
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