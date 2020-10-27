【名家專欄】招名威教授／碗盤先泡水晚點洗沒關係？專家：放超過４小時細菌大爆增

我是廣告 請繼續往下閱讀
是不是大家都有跟威廉一樣的煩惱？煮飯備料其實都不是什麼大問題，但是真正讓威廉頭疼的其實是緊接而來的「洗碗」。
雖然在台灣外食的人很多，但現在吹起的養生風潮，讓很多人為了要吃得更健康而寧願多花一些時間，就是要在家做菜。當然親自做菜不是什麼多困難的事，過程中也是有很多的情趣可言，但吃到最後，再怎麼浪漫還是得面對現實，就是要洗碗。
在威廉家，只要是做菜的人就不會是那個要負責洗碗的人，也因為威廉的廚藝實在是不敢自己恭維，吃過量是會讓人減肥成功的，自然而然做菜這種事絕對不會是由威廉負責啦，所以，練就了一身會洗好碗的功夫。也因為有數十年洗碗的功力，要把碗洗乾淨，又不會殘留油漬或是細菌，其實是有一些小撇步的，但也有一些小地方說實在，是很容易被大家忽略的，舉幾個例子：
1. 習慣性把髒盤子和碗摞起來
2. 不及時洗，長時間把髒碗髒盤浸泡在一起
3. 洗什麼都離不開洗潔精，而且直接使用原液
4. 缺乏耐心，水沖洗不夠乾淨
5. 碗筷不晾乾就收起來
6. 洗完碗盤筷，卻不洗抹布
不曉得有沒有跟大家的習慣一樣呢？咱就來說明看看這些錯誤方法的後果吧！
1、碗盤摞一起，還不及時洗：
等空閒下來才去洗，甚至有人一泡就是大半天。用水泡碗，最好別超過4小時，因為碗盤裡的油脂或剩菜剩飯會讓細菌特別容易繁殖，約1~4小時是細菌的適應期，4小時後會大量繁殖。而且，油膩膩的碗盤摞一起也很容易造成交叉污染，所以，讓碗盤可以和食物分離很重要，主要是因為水槽內可能含有沙門氏菌、變形桿菌、副溶血弧菌、痢疾桿菌等細菌，它們都很容易附在碗盤上。
2、洗什麼都用洗潔精，還不稀釋就用：
有多少人和威廉一樣，不管是有油還是無油，都喜歡用洗潔精，總感覺這樣才洗的乾淨，而且通常是把洗潔精擠在菜瓜布上，沾一點水就洗。洗潔精的主要成分是表面活性劑，若沒有耐心完整沖乾淨，是會殘留在餐具上的，過量接觸洗潔精對人體肯定沒好事。
建議大家最好先分清楚當下吃的食物是否是含有油脂性的，像是燙青菜只有加鹽，沒有再加醬油或麻油來調味的話，其實是不需要洗潔精來清洗的。再者，洗潔精通常都很濃，滴一點點到水中稀釋之後來洗碗盤是非常合理的，也不會傷手，像威廉都是稀釋十倍。
3、碗筷不晾乾卻用抹布擦：
有些人懶，洗完碗筷總是喜歡貪快，隨便用抹布擦一擦，不讓碗筷滴水直接摞起，這很導致細菌滋生，不夠乾淨。最好就是家裡備有碗盤架，洗完之後直接放上去控水晾乾，也可以使用消毒櫃，但必須注意，洗碗架或洗碗盆也是要常常清洗，不然洗乾淨的碗筷很容易二次污染。
4、抹布一定要清洗：
研究發現，長期不洗抹布，單塊抹布上的細菌總數最高可達5000億個！要避免這種問題，只要你聞出來抹布有臭臭的味道，就表示細菌開始滋生了，這時候一定要丟掉，別節省。
而且一般來說1個月就應該要更換一次抹布，而且抹布最好是木纖維材質的，具有很強的親水性和排油性，比較不容易讓細菌黏附，但，每天清洗一下，很難嗎？
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。