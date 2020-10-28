▲ 步步為營！Audi Taiwan 不貪心，2021 年以 350 輛月販量為目標

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「站穩腳步，一步一步來。」Matthias Schepers 說出了當前的計畫，而此腳步，更不僅止於新車計畫的引進，第一線銷售人員與售後維修表現的提升，更是重點，就如同 2019 年 8 月於新世代 A6/A7/A8 發表時，Matthias Schepers 所提到的，「顧客導向」、「售後服務品質」、「台灣市場產品策略」，會是最重要的三大策略。Matthias Schepers 更再次提到：「當我剛到台灣任職，實際走訪經銷商，詢問許多第一線服務人員時，他們連實際的車主數量都無法精準掌握，這絕對是改革的當務之急。」
受限於諸多因素，當前的 Audi Taiwan 在 Matthias Schepers 領導之下，並不急於在銷售表現與市場排名中大有作為，而是期望先提升服務品質，當此基礎打穩後，更多新車款抵台後，才能讓新車有著「正常能量發揮」，當前熱賣的新世代 Q3，就是最佳代表。
不僅如此，放眼未來，除了剛發表的小改款 A4，還有接著發表的 Q8，明年的新世代 A3、小改款 Q5 等，從新產品陣容而論，Audi 子彈還挺多。
此外，「選擇戰場打」，也是 Matthias Schepers 當前的策略。「以當前的市場趨勢，A6、A8 等豪華中大型房車甚至旗艦房車要能扳倒對手，絕對是不可能的事，打擅長的仗，找出當前 Audi 當前最被消費者肯定的車款加強火力，才是關鍵。」Matthias Schepers 補充說道。再一次證明，當前的 Audi Taiwan 並不貪心，但更嚴苛的是，Matthias Schepers 能抵擋多久德國母廠的要求與期盼？看來 Matthias Schepers 要做的努力不僅止於台灣消費者溝通，與德國母廠的拉扯，也是同樣重要的課題。
另一關鍵，是要如何扭轉消費者對於 Audi 的既有印象？相對於 BMW 與 Mercedes-Benz 甚至是東洋代表Lexus，Audi 的品牌價值或特色，確實相對薄弱，對此，Matthias Schepers 認為 Audi 的價值，在於「創新」與「設計」。「毫無疑問的，從e-tron此輛電動車，與未來將陸續登台的 e-tron 家族，透過此嶄新的電動車款，加強Audi於台灣消費者心中的創新形象外，更透過獨樹一格的設計，如燈光科技的強項，一步步的加強 Audi 於消費者心中著重與眾不同設計的印象。」Matthias Schepers 說道。
確實，但當各品牌都同時在強調獨創科技之際，Audi 如何脫穎而出？看來 e-tron 所負的任務，絕對不在於銷售數字的衝刺，而是在品牌形象的新建立，能否達成任務，再過幾年，答案應該會更明顯。
放眼近程未來，在當前疫情尚未明朗的狀態下，Matthias Schepers 態度仍相對保守，「350 輛 / 月」，是 2021 年 Matthias Schepers 給予自己與 Audi Taiwan 的目標，「顧客導向」、「售後服務品質」、「台灣市場產品策略」三管齊下的效果如何？Audi 如何繼續前進，不僅媒體，相信全台灣的豪華品牌買家，都睜大眼用心看著。