步步為營！Audi Taiwan 不貪心，2021 年以 350 輛月販量為目標

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步步為營！Audi Taiwan 不貪心，2021 年以 350 輛月販量為目標

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calendar_today2020-10-28 09:25:01

步步為營！Audi Taiwan 不貪心，2021 年以 350 輛月販量為目標
▲ 步步為營！Audi Taiwan 不貪心，2021 年以 350 輛月販量為目標
「浴火重生」，不僅是大家熟悉的成語，要來形容當前在台灣的 Audi 品牌，或許也相當適合，但適合的只有前半段，歷經「浴火」的Audi，何時可以「重生」？希望在此次與 Audi Taiwan 總裁 Matthias Schepers 的訪談中，找到一些答案。
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「250 輛 / 月這數字，聽起來不是顯赫的成績，但卻是 Audi 逐漸回穩的水平。」確實，以當前台灣汽車市場銷售能量，這月銷售數字對於一個於國際上與 BMW 與 Mercedes-Benz 並列齊名的品牌而言，絕對不是值得鼓掌的成績。但在歷經了 WLTP 新測試法規的新車引進時間延宕問題，原本預計要在 2020 年大有作為之際，卻又受到新冠肺炎的影響，一波三折的狀況下，能於當前止跌回穩來到 250 輛月銷售數字，Matthias Schepers 的開場白，透露出了過去這些日子以來的辛苦歷程，但卻也道出了當前的Audi，其實並不急於一步登天。
「站穩腳步，一步一步來。」Matthias Schepers 說出了當前的計畫，而此腳步，更不僅止於新車計畫的引進，第一線銷售人員與售後維修表現的提升，更是重點，就如同 2019 年 8 月於新世代 A6/A7/A8 發表時，Matthias Schepers 所提到的，「顧客導向」、「售後服務品質」、「台灣市場產品策略」，會是最重要的三大策略。Matthias Schepers 更再次提到：「當我剛到台灣任職，實際走訪經銷商，詢問許多第一線服務人員時，他們連實際的車主數量都無法精準掌握，這絕對是改革的當務之急。」

2019 年 8 月於新世代 A6/A7/A8 發表時，Matthias Schepers 便曾提到會以「顧客導向」、「售後服務品質」、「台灣市場產品策略」三大策略為主要發展重點。
2019 年 8 月於新世代 A6/A7/A8 發表時，Matthias Schepers 便曾提到會以「顧客導向」、「售後服務品質」、「台灣市場產品策略」三大策略為主要發展重點。
受限於諸多因素，當前的 Audi Taiwan 在 Matthias Schepers 領導之下，並不急於在銷售表現與市場排名中大有作為，而是期望先提升服務品質，當此基礎打穩後，更多新車款抵台後，才能讓新車有著「正常能量發揮」，當前熱賣的新世代 Q3，就是最佳代表。

第一線的服務品質提升，是當前 Audi Taiwan 擺第一的重點，而根據當前市場調查，似乎已有初步成果。
第一線的服務品質提升，是當前 Audi Taiwan 擺第一的重點，而根據當前市場調查，似乎已有初步成果。
不僅如此，放眼未來，除了剛發表的小改款 A4，還有接著發表的 Q8，明年的新世代 A3、小改款 Q5 等，從新產品陣容而論，Audi 子彈還挺多。

此外，「選擇戰場打」，也是 Matthias Schepers 當前的策略。「以當前的市場趨勢，A6、A8 等豪華中大型房車甚至旗艦房車要能扳倒對手，絕對是不可能的事，打擅長的仗，找出當前 Audi 當前最被消費者肯定的車款加強火力，才是關鍵。」Matthias Schepers 補充說道。再一次證明，當前的 Audi Taiwan 並不貪心，但更嚴苛的是，Matthias Schepers 能抵擋多久德國母廠的要求與期盼？看來 Matthias Schepers 要做的努力不僅止於台灣消費者溝通，與德國母廠的拉扯，也是同樣重要的課題。

另一關鍵，是要如何扭轉消費者對於 Audi 的既有印象？相對於 BMW 與 Mercedes-Benz 甚至是東洋代表Lexus，Audi 的品牌價值或特色，確實相對薄弱，對此，Matthias Schepers 認為 Audi 的價值，在於「創新」與「設計」。「毫無疑問的，從e-tron此輛電動車，與未來將陸續登台的 e-tron 家族，透過此嶄新的電動車款，加強Audi於台灣消費者心中的創新形象外，更透過獨樹一格的設計，如燈光科技的強項，一步步的加強 Audi 於消費者心中著重與眾不同設計的印象。」Matthias Schepers 說道。

未來更有不少 e-tron 電動車家族將會排隊登台。
未來更有不少 e-tron 電動車家族將會排隊登台。
確實，但當各品牌都同時在強調獨創科技之際，Audi 如何脫穎而出？看來 e-tron 所負的任務，絕對不在於銷售數字的衝刺，而是在品牌形象的新建立，能否達成任務，再過幾年，答案應該會更明顯。
放眼近程未來，在當前疫情尚未明朗的狀態下，Matthias Schepers 態度仍相對保守，「350 輛 / 月」，是 2021 年 Matthias Schepers 給予自己與 Audi Taiwan 的目標，「顧客導向」、「售後服務品質」、「台灣市場產品策略」三管齊下的效果如何？Audi 如何繼續前進，不僅媒體，相信全台灣的豪華品牌買家，都睜大眼用心看著。
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