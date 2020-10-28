▲ 全新 Kia Sorento 預售 139.9 萬起，前百位車主享早鳥升等

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全新世代 Kia「The Power to Surprise」家族識別設計

Sorento 霸氣且充滿力量的車頭造型除了搭載 LED 頭燈之外，Kia 最新世代的家族識別 Tiger Eye Line 全新虎式 LED 日行燈眉，也首次現身於豪華旗艦休旅 Sorento，銜接原有的 Kia 家族 DNA Tiger Nose 虎鼻式造型水箱護罩。此外，方正俐落的車身稜線所勾勒的車身線條，搭配位於前葉子板的空力導流飾板、與車側 C 柱的飛翼式造型飾板，讓 Sorento 擁有 0.32 低風阻係數。



Sorento 搭載第二排尊榮獨立座椅。

科技座艙



Sorento 搭載同級唯一第二排尊榮獨立座椅（註 1），同級唯一的第二排中央走道、搭配第二排座椅一鍵傾倒的貼心設計，也讓第三排乘客進出車室更加輕鬆。不論是七人座或六人座配置，皆擁有寬敞且彈性的車室空間規劃，搭配雙區自動恆溫空調、第二/三排專屬出風口，與高剛性車身設計所帶來的寧靜車室。

Sorento 的內裝交錯運用 3D 花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆，並搭配真皮座椅與 7 色可調式氣氛燈。此外，12.3 整合智慧型全數位儀錶板，與駕駛艙中央的 8 吋多媒體影音觸控螢幕，搭配 E-SHIFT 電子旋鈕排檔。



科技化車艙氛圍的車室空間搭載 12.3 整合智慧型全數位儀錶板，與駕駛艙中央的8吋多媒體影音觸控螢幕，搭配 E-SHIFT 電子旋鈕排檔。

前瞻科技



Sorento 搭載多項 Kia 的創新設計，全車系皆標配包含 SCC 全速域智慧巡航控制系統、LKA 車道維持輔助系統等在內的 Drive Wise 智慧安全輔助系統。此外，Sorento 更擁有多項同級唯一主動安全科技（註 1）：包含同級唯一具備路口偵測功能的 FCA前方主動煞車輔助系統、BVM盲區顯影輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，與 SEW後方來車防撞安全警示系統等。在被動安全上搭載駕駛前座椅中央輔助氣囊。



Sorento 預售價 139.9 萬起，首批 100 位前瞻車主享專屬早鳥升等。

Sorento 的驅動源自於 Kia 在台灣市場首度導入的 Smartstream 動力科技，所搭載的全新世代 2.2 升鋁合金渦輪增壓柴油引擎，可輸出 202PS 最大馬力與高達 45.0 kg-m 的最大扭力，搭配 8 速雙離合器自手排變速箱、AWD 智慧型四輪驅動系統、以及多達 7 種駕駛模式（含 3 種地形模式）的 Terrain Mode 地形行車駕馭系統，與全新歐化第三代車身平台。





專屬早鳥專案禮遇，首批 100 位車主限定



即日起入主 Sorento 的首批 100 位尊榮前瞻車主，可享限定升等總價值達 10 萬元的尊榮六人座配備（註 2），或另外可選擇享升等 Sorento 專屬潮旅配件（註 3)。





專屬早鳥專案禮遇，首批 100 位車主限定





即日起入主 Sorento 的首批 100 位尊榮前瞻車主，可享限定升等總價值達 10 萬元的尊榮六人座配備（註2），或另外可選擇享升等 Sorento 專屬潮旅配件（註3)。





Kia Sorento 預售價：





規格



經典版



豪華版2WD



旗艦版AWD



座椅



7人座



7人座



6人座



(第二排



尊榮獨立座椅)



7人座



6人座



(第二排



尊榮獨立座椅)



預售價



139.9萬



149.9萬



154.9萬



164.9萬



169.9萬





註1：同級車款係指以下車款 Skoda Kodiaq、VW Tiguan All Space、Mazda CX-9、Hyundai Santa Fe





註2：升等尊榮六人座專屬禮遇，僅限定入主 Sorento 豪華版七人座，與 Sorento 旗艦版七人座車型。升等尊榮六人專屬早鳥禮遇，包含以下總價值 10 萬元配備：第二排尊榮獨立座椅、E-SHIFT 電子旋鈕排檔、方向盤換檔撥片、金屬迎賓踏板、3D 花紋金屬質感飾板、7 色可調式氣氛燈、4 門 One Touch 防夾電動窗。