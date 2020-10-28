疫波未平疫波又起？流感病毒季節來襲？醫師教防範關鍵：勤洗手、戴口罩

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流感與一般感冒有何不同？哪些族群容易有併發症？
天氣逐漸轉涼，即將進入流感病毒活躍的季節，常聽到流感是什麼，與一般感冒有什麼不一樣，小禾馨小兒專科診所陳映庄醫師說明流感就是所謂流行性感冒，是由特殊流行病毒引起，而普通感冒則是以濾過性病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒等所引起，除了以病毒不同來區分，常見症狀也大不相同，一般感冒普遍常以呼吸道症狀表現，像是喉嚨痛、鼻塞、咳嗽，只需三至五天就會痊癒，流感則會持續比較長，且具突發性，會出現全身倦怠、肌肉痠痛，甚至腸胃不適都會有。
陳映庄表示流感要特別注意併發重症，由於病毒可能會造成神經方面傷害，要特別留意病毒性腦炎、心肌炎或是肺炎的可能，當出現呼吸困難，胸悶胸痛，意識不清，咳血痰，醫師呼籲出現只要有一個症狀出現，就應立即就醫。因流感主要以飛沫傳染，像密閉空間就極易傳染，任何人都可能是高風險族群，尤其免疫力較差的族群，像是孕婦、嬰幼兒、老年人、慢性病患者，感染流感後容易有併發症發生，需要提高警覺。
接種疫苗注意三大時間點 每年施打最放心
陳映庄說明近年流感疫苗發展快速，以往對雞蛋成分過敏者不用特別擔心，即便有疑慮，目前也有其他流感疫苗提供選擇，醫師提醒施打疫苗有三大時間點是關鍵，第一施打當下，如果本身有凝血性疾病，或是服用抗凝血藥物，要特別注意傷口有無異狀，第二施打後三十分鐘內，如果對流感疫苗有過敏問題，在這個時間就會開始出現症狀，第三施打後兩天內，少數民眾會出現類似流感症狀的副作用，由於流感疫苗是藉由病毒去活性後，施打進入人體，如果症狀嚴重，也要立即就醫檢查最安心。
陳映庄表示流感好發冬季到春季，且每年流感病毒株會產生變異，因此才會每年秋季推廣施打流感疫苗，而且施打後需兩週，才會開始產生保護力，效果只持續半年，呼籲民眾應每年都要施打才能放心。
防範流感勤洗手 避免病毒傳染
防範流感除了施打流感疫苗很重要，日常生活也需要特別注意，陳映庄表示要養成勤洗手習慣，尤其家裡有長輩或是嬰幼兒，能有效避免病毒傳播，還要戴口罩，減少出入人多的密閉空間，也要注意飲食均衡，另外充足睡眠，培養良好運動習慣，也是防範流感很重要的關鍵。
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