【影】Arteon 系列影片三部曲 見識 Volkswagen 先進動力和底盤科技
【影】Arteon 系列影片三部曲 見識 Volkswagen 先進動力和底盤科技
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-10-28 18:55:01
本集重點介紹 Arteon 先進動力技術和底盤科技，從兩款大馬力汽油渦輪增壓引擎輸出搭配 4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，再到頂尖性能車款具備的 DCC主動式底盤控制系統和動態齒比轉向輔助系統。
具備運動化跑格的 Arteon，搭載強悍動力系統，採用 2.0L 直列四缸 TSI 渦輪增壓汽油引擎，以 330 TSI 和 380 TSI 雙車型動力輸出，搭配七速 DSG雙離合器自手排變速箱，提供最大馬力 190ps 和性能首選的 272ps，其中 380 TSI R-Line Performance 更具備 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，不僅帶來更加穩定的行車動態，搭配 DCC主動式底盤控制系統，可自在調整底盤的舒適度與運動性。Arteon 以寬闊且低重心的車身比例，造就低風阻的先天優勢，同時憑藉著 MQB 模組化橫置引擎平台帶來高剛性、輕量化的結構特點，再加上性能車款獨具的動態齒比轉向輔助系統，此系統可依據路況隨時動態調節轉向，減少方向盤轉動圈數，有效提升停車便利性與入彎敏捷度，同時在變換車道、停車或轉彎時，反應更直接快速，帶來精準動態及更穩定的行車品質。
身為 Volkswagen 在台旗艦車款，Arteon 擁有全車系標配 9 具安全氣囊，更搭載完整 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，如全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、車側盲點警示系統等。此外，Arteon 適用長里程彈性保養概念，最長二年或最多 30,000 公里才需更換機油相關項目，搭配完整售後保固方案如福斯人禮遇計畫。
2021 Arteon Fastback 預售價：
2021 Arteon Shooting Brake預售價：
車型
新台幣建議售價
|330 TSI Elegance
1,498,000元
|330 TSI Elegance Premium
1,678,000元
|330 TSI R-Line
1,778,000元
|380 TSI R-Line Performance
2,018,000元
車型
新台幣建議售價
|330 TSI Elegance Premium
1,758,000元
|330 TSI R-Line
1,858,000元
|380 TSI R-Line Performance
2,098,000元